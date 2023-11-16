مجری اسکار ۲۰۲۴ انتخاب شد/ جیمی کیمل برای چهارمین بار روی صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جیمی کیمل برنده جایزه امی به عنوان مجری مراسم اسکار ۲۰۲۴ بازمی‌گردد تا برای چهارمین بار این برنامه را اجرا کند. مولی مک‌نیرنی، نامزد امی نیز برای دومین سال متوالی به عنوان تهیه‌کننده اجرایی مراسم انتخاب شد.

جیمی کیمل پیش از این در سال ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ اسکار را میزبانی کرد. به این ترتیب کیمل اکنون در کنار ووپی گلدبرگ و جک لمون جای می‌گیرد که ۴ بار میزبان اسکار بودند. جانی کارسون ۵ بار، بیلی کریستال ۹ بار و باب هوپ ۱۱ بار اسکار را میزبانی کردند.

کیمل در بیانیه‌ای گفت: همیشه رویایم میزبانی اسکار دقیقاً برای ۴ بار بود.

بیل کرامر، مدیرعامل و رییس آکادمی هم از بازگشت جیمی کیمل به عنوان مجری و مولی مک‌نیرنی به عنوان تهیه‌کننده اجرایی اسکار ابراز خوشحالی کرد و گفت: آنها عشق ما به سینما و تعهد ما به تولید برنامه‌ای پویا و سرگرم کننده برای مخاطبان جهانی مان را به اشتراک می‌گذارند.

اسکار ۲۰۲۳ شاهد افزایش بیننده بود و میانگین بیننده ۱۸.۸ میلیون نفری ۱۳ درصد بیشتر از سال‌های پیش بود. این جایزه بیش از ۲ برابر از جوایز گرمی و امی همان سال در جذب مخاطب بهتر ظاهر شد.

فیلم‌های مدعی جوایز اسکار امسال مجموعه‌ای از عناوین پرفروش را دربرمی‌گیرند که مهم‌ترین آنها «باربی» برادران وارنر و «اوپنهایمر» کمپانی یونیورسال پیکچرز هستند. انتظار می‌رود «داستان آمریکایی»، «قاتلان ماه کامل»، «مائسترو» و «بیچاره‌ها» هم رقبای آن‌ها در بخش بهترین فیلم باشند.

سال پیش «همه چیز همه جا به یکباره» ۷ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم، کارگردانی و ۳ جایزه بازیگری را به خانه برد و درام ضدجنگ آلمانی «در جبهه غرب خبری نیست» هم ۴ جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم بین‌المللی را کسب کرد.

مراسم اسکار نود و ششم یکشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۴ (بامداد دوشنبه ۲۱ اسفند) در دالبی تئاتر برگزار می‌شود.