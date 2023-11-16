ثروتی که از فلج مغزی به دست آمد/ انتقام بعد از ۱۵ سال زندان

به گزارش خبرنگار مهر، سر آرتور کانن دویل نویسنده انگلیسی خالق شخصیت شرلوک هولمز یکی از مطرحترین کارآگاهان تخیلی دنیا است که در کتاب رکوردهای جهانی گینس به عنوان شناختهشدهترین شخصیت خیالی در تاریخ ثبت شده است. شرلوک هولمز مهارتهای ویژهای برای حل معماهای جنایی دارد.
علاوه بر کتابها و داستانهایی که با محوریت شخصیت شرلوک هولمز نوشته شده، فیلمهای سینمایی متعدد و همچنین سریالهای پرطرفداری از جمله «ماجرای شرلوک هولمز» با بازی جرمی برت درباره این کارآگاه تخیلی و پروندههایی که حل میکند، ساخته شده است.
ایوب آقاخانی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر که در عرصه رادیو و نمایشهای رادیویی هم فعالیتی مستمر و تاثیرگذار دارد، به سراغ نوشتههای سر آرتور کانن دویل رفته و مجموعه نمایش رادیویی «ماجراهای شرلوک هولمز» را کارگردانی کرده است.
این مجموعه رادیویی با سردبیری و کارگردانی آقاخانی در ۶ قسمت تولید و پخش شده است. فرشاد آذرنیا تهیهکنندگی نمایش رادیویی «ماجراهای شرلوک هولمز» را بر عهده دارد و مهسا پیروزفر تنظیم رادیویی اثر را انجام داده است.
محمدرضا قبادیفر افکتور و جعفر جودتی صدابردار، دیگر عوامل این نمایش رادیویی هستند.
در پنجمین قسمت «ماجراهای شرلوک هولمز» با داستان «محاکمه خصوصی»، بازیگران به ترتیب اجرای نقش عبارتند از امیر منوچهری، محسن بهرامی، نوشین حسنزاده، رضا قلمبر، رویا فلاحی، کرامت رودساز، ماکان رضاییپور، بهرام سرورینژاد.
در این قسمت با مدت زمان ۳۷ دقیقه و ۲۹ ثانیه، واتسون و هولمز وارد خانه میشوند و هولمز متوجه میشود که کسی در خانه منتظر او است. دکتر پرسی ترویلیان که کتابی درباره کاتالپسی مغز یا فلج مغزی نوشته است. وی درباره اتفاقی با هولمز و واتسون صحبت میکند که زندگیاش را تحت تاثیر قرار داده است. پرسی از مردی میگوید که به او پیشنهاد همکاری داده و روی او سرمایهگذاری کرده است. وی گفت که پیشنهاد را پذیرفته و به خانه آن مرد نقل مکان کرده است. مبلغ زیادی پول از این همکاری نصیب هر ۲ نفر میشود اما شرایط به همین شکل ادامه پیدا نمیکند و ... .
با هم پنجمین قسمت نمایش رادیویی «ماجراهای شرلوک هولمز» را بشنویم.
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