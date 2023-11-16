به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب الله حسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نحوه برگزاری این دوره از مسابقات قرآنی بسیج اظهار داشت: این دوره از مسابقات قرآنی به صورت فردی و گروهی در سنین زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال برگزار شد.

حسینی با اشاره به اینکه این مرحله از مسابقات قرآنی بسیج استانی محسوب می‌شود اذعان کرد: مراحل شهرستانی این مسابقات نیز در شهریورماه و مهر ماه برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به داورهای این دوره مسابقات تصریح کرد: سید اسدالله حسینی، عباس هاشمی، محمد انگشتبر و عبدالله محبوبی در بخش قرائت تحقیق، ترتیل و اذان گروه برادران بالای ۱۶ سال را داوری می‌کنند.

مسؤول دارالقرآن بسیج سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر افزود: سید عطاالله حسینی و محمد جماله نیز در بخش قرائت تحقیق، ترتیل و اذان گروه برادران زیر ۱۶ سال را داوری می‌کنند.

سید حبیب الله حسینی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان گفت: ۹ هزار نفر به صورت گروهی و فردی در این دوره از مسابقات قرآنی بسیج شرکت کرده‌اند.

این مسئول در ادامه با اشاره به زمان تجلیل از برگزیدگان این مسابقات اظهار کرد: برگزیدگان این دوره از مسابقات قرآنی بسیج ۲۹ آبان ماه در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر تجلیل می‌شود.

وی با توجه به هدف از برگزاری این دوره از مسابقات قرآنی بسیج در استان بوشهر گفت: احساس نیاز در بحث آموزش قرآن بسیجیان و کشف استعدادهای پنهان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این مسابقات محسوب می‌شود.