توضیح درباره مشکلات زمین شناسی برای ساخت ورزشگاه جدید تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در شرایطی که چندین بار به صراحت مکان پیش‌بینی شده برای ساخت مجموعه ورزشی جدید در پایتخت، شهر آفتاب و روبه‌روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) اعلام شده اما برخی افراد با اهداف غیرورزشی، محل احداث این مجموعه را در منطقه‌ای عنوان می‌کنند که به لحاظ زیست محیطی با برخی مشکلات روبه‌رو است.

این تعداد از افراد همچنین مدعی وجود مشکلات زمین‌شناسی در محل پیش‌بینی شده‌اند، در حالی که این موضوع از ابتدای مذاکرات با شرکت چینی به عنوان مشاور در طراحی، در جلسات خصوصی بارها مورد تاکید وزیر ورزش و جوانان قرار گرفت و آقای کیومرث هاشمی در همان مذاکره اولیه و پیش از طرح ادعاها، از این شرکت خواست به دقت ابتدا نتایج مطالعات اولیه زمین‌شناسی و مخاطرات احتمالی طبیعی منطقه را مورد بررسی قرار دهند و پس از ارائه گزارش علمی، جامع و دقیق مراحل بعدی کار انجام شود.

لذا بار دیگر اعلام می‌شود بررسی دقیق منطقه به لحاظ مخاطرات طبیعی مورد تاکید است و تکرار مداوم ادعای وجود مشکلات زمین‌شناسی در این منطقه، تنها تقویت‌کننده ذهنیت رفتارهای سیاسی و غیرورزشی از سوی مطرح‌کنندگان این ادعاست.