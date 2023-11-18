مردم امروز یوم الله دیگری برای تاریخ اسلام و ایران خلق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز (شنبه ۲۷ آبان ماه) در اجتماع سراسری مردم تهران برای حمایت از کودکان فلسطین که در میدان انقلاب برگزار شد، اظهار داشت: صمیمانه از حضور دریایی ملت بزرگ و با شکوه ایران عزیز سپاسگزارم که امروز را به عنوان یک یوم الله برای تاریخ اسلام و ایران تبدیل کردند.
وی بیان کرد: امروز همه ایران اسلامی سرشار از محبت، عاطفه و غیرت دینی برای حمایت از کودکان شریفترین مردمان روی زمین یعنی فلسطین عزیز است.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: آنچه در طوفان الاقصی اتفاق افتاد، بازتابی از جنایتها و ظلمهای یکصد ساله جنایتهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و بریتانیا علیه فلسطین بود و ۷۵ سال است که آنها را آواره کرده و امنیت و پیشرفت را از مردم فلسطین گرفتهاند.
وی ادامه داد: دولت انگلستان سرزمین فلسطین را از مردم فلسطین غصب کرد و آن را در اختیار صهیونیستها قرار داد و بعد از آن ماجراهایی چون قتل و کشتار مردم مظلوم فلسطین رخ داد. بارها قتل عامهای هولناکی علیه مردم فلسطین انجام شده است و همه اینها توسط اربابان جنایات جهانی انجام شده است.
سرلشکر سلامی تصریح کرد: مهم این است که فلسطینیها هرگز نپذیرفتند که ذلیل و اسیر سیاست آمریکا و اسراییل شوند و مقاومتهای قدرتمندانه ای صورت گرفته و شهادت جزو لاینفک زندگی مردم فلسطین است.
وی ادامه داد: عملیات طوفان الاقصی باطل کننده سحر و جادویی بود که صهیونیستها در دنیا از خود نشان داده بودند. این عملیات نشان داد که کمکهای خارجی نمیتواند اسراییل را از شکست نجات دهد و زمانی آمریکا به داد اسراییل میرسد که دیر است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: غرب، آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی از دولتهای منافق یک شکست اخلاقی عظیم با سکوت خود مقابل کشتن مردم بی گناه و محاصره غزه خوردند. آنان باید بدانند که هیچیک از این اقدامات آنان عاملی برای جلوگیری از فروپاشی زودرس رژیم صهیونیستی نخواهد بود.
امروز جهان در مقابل آمریکا متحد است
وی افزود: امروز جهان در مقابل آمریکا متحد است و آمریکا امروز بیش از هر زمان دیگری در جهان منزوی است.
فروپاشی رژیم صهیونیستی کار سختی نیست
سرلشکر سلامی گفت: فروپاشی رژیم صهیونیستی کار سختی نیست و اسراییل دیگر نمیتواند آرامش، آسایش و امنیت را ببیند و اضطراب از این به بعد جزو لاینفک صهیونیست هاست.
وی اظهار داشت: امروز آمریکا و اسراییل پیروزی خود را در غزه با پیروزی بر نوزادان تازه تولد یافته تفسیر میکنند و افتخارشان این است که نوزادان را میکشند و این را معادل پیروزی میدانند که این بزرگترین خفت و خواری برای اسراییل است و اگر مرد هستند، وارد میدان شوند و سینه به سینه با مردان فلسطینی بجنگند.
مسلمانان انتقام مردم مظلوم غزه را خواهند گرفت / این انتقام تاریخ انقضا ندارد
فرمانده کل سپاه تاکید کرد: مسلمانان انتقام مردم مظلوم غزه را خواهند گرفت و این انتقام تاریخ انقضا ندارد و این یک داستان دامنهدار است. امروز رژیم صهیونیستی در محاصره دیوارها مانده و از پشت دیوارها میخواهد بجنگد. آمریکا هم منزوی شده و اقتصاد آمریکا هم تحت تأثیر این موضوع دچار مشکل خواهد شد، چرا که کشورهای اسلامی آنان را تحریم میکنند.
غزه در مسیر پیروزی است
وی ادامه داد: صهیونیستها حتی شبها از سایه خود میترسند و غزه در مسیر پیروزی است. جنگ نامرئی به نفع فلسطین است و نتیجه جنگ به نفع کسانی است که از سرزمین خود دفاع میکنند.
سرلشکر سلامی اظهار داشت: عذاب خداوند از جایی میرسد که آنها هرگز تصور نمیکنند که در عملیات طوفان الاقصی هم شاهد این موضوع بودیم.
وی تصریح کرد: هنوز ظرفیتهای زیادی باقی است که به کار گرفته نشده و دشمنان ما تصور نکنند که میتوانند به آرزوهای خود برسند و ما به آنان اجازه عرض اندام نمیدهیم.
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