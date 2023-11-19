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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۶:۳۳

به دنبال افزایش موارد ابتلا صورت گرفت؛

اعلام وضعیت اضطراری وبا در زیمبابوه

اعلام وضعیت اضطراری وبا در زیمبابوه

زیمبابوه در پی افزایش موارد ابتلا به وبا که منجر به ثبت ۵۱ مورد مرگ ناشی از وبا شده است، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، تعداد مرگ و میرهای مشکوک ناشی از وبا تاکنون به ۱۴۹ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت زیمباوه اعلام کرد: «ما باید منابع را برای مبارزه و جلوگیری از آن جمع کنیم. ما هم از داخل کشور و هم از شرکای معمول خود درخواست کمک می‌کنیم.»

به گفته این وزارتخانه، در سراسر کشور، مجموعاً ۱۲۶۸ مورد تأیید شده، ۵۱ مورد مرگ تأیید شده وبا و ۱۴۹ مورد مشکوک مرگ وبا داشته است. تعداد کل موارد مشکوک به وبا به ۷۷۵۱ نفر رسید.

آخرین شیوع شبح سال ۲۰۰۸ را تداعی می‌کند که بسیاری از مردم تسلیم این بیماری همه گیر شدند.

کد مطلب 5943567

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