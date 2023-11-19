نکوداشت نظامی گنجوی در یک مرکز خرید در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نکوداشت حکیم نظامی گنجوی همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی با حضور شماری از خطاطان و خوشنویسان کشور در یک مرکز خرید در تهران برگزار شد.

در این مراسم ۱۰۰ صفحه از ابیات این شاعر شهیر فارسی زبان توسط بالغ بر ۸۰ خوشنویس، کتابت شد. این صفحات قرار است پس از صحافی به عنوان بخشی از گنجینه آثار نفیس نظامی گنجوی در اختیار دفتر یونسکو در ایران قرار گیرد.

در پی تلاش‌های ایران به‌منظور ثبت نظامی گنجوی در یونسکو به عنوان یکی از مشاهیر و مفاخر ایران زمین در رقابت با جمهوری آذربایجان، این مراسم با همت مرکز تجاری اپال در تهران و برنامه‌ریزی برخی سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد که مورد استقبال بسیاری از بازدیدکنندگان آن مجموعه قرار گرفت.

نظامی گنجوی از بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین شاعران و داستان‌سرایان فارسی‌زبان در سده ششم هجری است. آثار این شاعر به‌خصوص کتاب «پنج گنج»، سهم بزرگی در شکل‌گیری فرهنگ عارفانه و عاشقانه ایرانی دارد.