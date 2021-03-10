به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز بزرگداشت حکیم نظامیگنجوی، شاعر و داستانسرای ایرانی سده ششم هجری قمری در اسفندماه هر سال، بنیاد ایران شناسی در نظر دارد تا همایش بینالمللی مجازی «ایران و نظامیگنجوی»، را در روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹، برگزار کند. به همین منظور آقای دکتر حامد فروزان، معاون اطلاعرسانی و همکاریهای بینالملل بنیاد ایرانشناسی طی مصاحبه ای از برگزاری این همایش بین المللی مجازی، خبر داد و گفت:
همایش بینالمللی مجازی «ایران و حکیم نظامی گنجوی» با حضور جمعی از ایرانشناسان داخلی و خارجی از کشورهای: هندوستان، اسپانیا، آذربایجان، روسیه وگرجستان، در قالب فضای مجازی، دوشنبه ۲۵ اسفندماه با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود.
همچنین این همایش با حضور ایرانشناسان داخلی و خارجی همراه است که، به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای علمی خود دربارة آثار، شرح احوال و زمانة زندگی حکیم نظامیگنجوی خواهند پرداخت.
در این همایش علاوه بر سخنرانی آیتالله سیدمحمد خامنهای؛ رئیس بنیاد ایرانشناسی، سیدعبدالمجید میردامادی؛ مدیرکل همکاریهای علمی و بینالمللی بنیاد ایرانشناسی، حامد فروزان؛ معاون اطلاع رسانی و همکاریهای بین الملل بنیاد ایران شناسی و سخنرانان به شرح ذیل به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت:
غلام حسینزاده؛ رئیس انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، با موضوع سخنرانی: «تفاوت مرزهای فرهنگی با مرزهای جغرافیای سیاسی».
حسینعلی قبادی؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع سخنرانی: «پیامهای جهانی حکیم نظامیگنجوی».
ناصر نیکوبخت؛ استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی، با موضوع سخنرانی: «نظامی گنجوی نقطة عطف منظومهسرایی در قلمرو زبان فارسی».
نجمه دری؛ مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، با موضوع سخنرانی: «بررسی و تحلیل مضامین ادبیات درباری در منظومههای نظامی و مقایسة آن با آثار برگزیدة ادبیات جهان».
اخلاق احمد انصاری؛ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جواهر لعل نهرو هند، با موضوع سخنرانی: «تأثیرات خمسة نظامی بر شاعران هندی».
شفق علیبیگلی؛ استاد دانشگاه و مدیر بخش ترجمههای ادبی در موزة ادبیات ملی آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان، با موضوع سخنرانی: «تضاد در مخزن الاسرار».
خواکین رودیگز وارگاس؛ مترجم و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و استاد زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا، موضوع سخنرانی: «نظامیگنجوی احیا کنندة عاشقیهای پیش از اسلام».
نمادی بارتایا؛ رئیس کرسی زبان فارسی و ایرانشناسی دانشگاه آکاکی تسرتلی کوتایسی گرجستان، موضوع سخنرانی: «نظامیگنجوی و ادبیات گرجی».
مستوره احمد اوا؛ استاد دانشگاه فدرال قازان روسیه، موضوع سخنرانی: «تأثیر شعر نظامی بر ادبیات تاتاری».
محمود جعفریدهقی؛ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، با موضوع سخنرانی: «نظامیگنجوی و ایرانشناسان».
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