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۲۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۳

پویش «حریفت منم» به بیش از ۱۰ میلیون امضا رسید + لینک ثبت نام

پویش «حریفت منم» به بیش از ۱۰ میلیون امضا رسید + لینک ثبت نام

پویش «طوفان الاقصی» با شعار «حریفت منم» که پس از آغاز عملیات نیروهای مقاومت علیه رژیم اشغالگر قدس آغاز شده است، به بیش از ۱۰ میلیون حمایت رسید.

به گزارش خبرنگارمهر پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و آغاز موج گسترده نسل‌کشی و حمله به زنان و کودکان مظلوم غزه جمعی از جوانان با راه اندازی سایتی از مردم ایران درخواست کرده‌اند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و اعلام آمادگی مبارزه با اسرائیل با شعار «حریفت منم» اقدام به ثبت نام کنند.

در پی ادامه این عملیات و جنایت وحشیانه و حمله هولناک به بیمارستان المعمدانی غزه، هر لحظه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها افزوده می‌شود و تا کنون بیش از ۱۰ میلیون نفر جوان ایرانی برای حضور در سرزمین‌های اشغال در پایگاه طوفان الاقصی به نشانی alaqsastorm.com ثبت‌نام کرده‌اند.

این ثبت نام روی قاب تلویزیون و شبکه ۳ قرار گرفته و مخاطبان می‌توانند برای ثبت نام، نام خود را به سامانه ۳۰۰۰۲۱۲ ارسال یا روی این آدرس https://alaqsastorm.com/aqsa/ کلیک کنند.

کماکان روند ثبت نام ادامه دارد و هر ثانیه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها اضافه می‌شود.

پویش «حریفت منم» به بیش از ۱۰ میلیون امضا رسید

کد مطلب 5944528
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • حسن IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۸
      18 4
      پاسخ
      جانم فدای فلسطین جانم فدای اسلام مرگ بر صهیونیزم مرگ برامریکا و اسراییل.
    • محمدعلی IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      17 1
      پاسخ
      امیدوارم این لکه ننگ( صهیونیست) از روی کره زمین محو و نابود شود اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج
    • حمید IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      12 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر رژیم صهیونیستی مظلوم کش
    • محمد ریحانی IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      8 0
      پاسخ
      انشا الله اسرائیل نابود شود
    • محمد ریحانی IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
      7 0
      پاسخ
      انشا الله اسرائیل نابود شود
    • ابوالفضل فلاح IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      خدایا ما را در راه حفظ دین و دفاع از مظلومان ثابت قدم کن و ظهور مولایمان حجت ابن الحسن عسگری را هرچه نزدیک و نزدیکتر بگردان .
    • میرزاموسوی داربدره IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 2
      پاسخ
      حاضرم تا آخرین قطره خونم برای فلسطین بجنگم
    • محمد طاها قجری IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
      3 0
      پاسخ
      انشاالله فلستین پیروز میشود وانشالله اسراعیل با خاک یکسان میشود مرگ بر اسراعیل
    • حمید پرفروغ IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
      4 0
      پاسخ
      با کمال میل برای مبارزه با اسرائیل کودک کش حاضرم.
    • سید محمد یوسف علیزاده IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۲
      5 0
      پاسخ
      اسرائیل رو نابود میکنیم
    • محمد جرجندی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
      4 1
      پاسخ
      به امید پیروزی خون بر شمشیر صبح سحر نزدیک است✌️🇦🇪
    • اکبر آزادی IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      4 0
      پاسخ
      ایران باید با جنگنده ها و موشک هایش،آمریکا را نابود کند(به خاطر کشتن مردم کرمان).خودم آماده ام
    • فریدون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حق‌تیموری IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
      8 0
      پاسخ
      کافررابایدازپادرآورد
      • Inam omar kochi AF ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
        6 0
        خوب است
    • حسن IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۰
      9 0
      پاسخ
      باکمال میل برای مبارزه بادشمن صهیونیست حاضرم
      • بهروز IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷
        0 0
        آماده اعزام به جنگ
    • مهرداد احمدی لرستان معمولان خیابان امام کوچه شهید AE ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
      5 0
      پاسخ
      جان من هم فدای تمام بچه های غزه
    • مهرداد احمدی لرستان معمولان خیابان امام کوچه شهید IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      7 0
      پاسخ
      ندارم حراسی از تانک مرکاوای صهیونیسم، مراناله های بچه های غزه کشت
    • مهرداد احمدی لرستان معمولان خیابان امام کوچه شهید IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
      8 0
      پاسخ
      روی خاک غزه افتاده نعش کودکان، ناله ها دارد به دل آن مادر زینب نشان
    • موصبا ح الله IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      6 0
      پاسخ
      میخام برم فلسطین
    • US ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام من همیشه هستم
    • amirdhsan ehsan IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      6 0
      پاسخ
      عالی
    • امیراحسان داداشی IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      8 1
      پاسخ
      خواهش میکنم منو جذب کنید برای جنگ درغزه
    • محمدعلی. قدیمی IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۹
      5 0
      پاسخ
      انشالا. ننگ. نابودی. دامن. گیر. اسرائیل. آمریکای. جنایتکار. بشود. نامزدهای. کودک. کش. کودکان. چه. گناهی. دارن. ظالمای. پس. فطرت. لعنت. خدا. بر. شما
      • علی اصغر جهازی IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
        3 0
        من حاضرم برای بازسازی غزه الزام بشم تخصصم بنای سفت کار ساختمان
    • لیلا IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      واقعا دلم برای کودکان غزه کبااااابه .چرا به دادشون کسی نمی‌رسه .چرا هیچ کاری نمیکنم .....
    • جوادآقچه پور IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      8 0
      پاسخ
      اینجانب به مدت ۱۴سال بکارمحافظت شخصی کاملا سالم ورزشکارقد۱۹۷ وزن ۱۰۰مسلط بر سلاح‌های گرم وسرد آمادگی خودم را اعلام میکنم درصورت نیازهستم خدمتتون .
    • ایوب IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      4 0
      پاسخ
      جانم فدای اسلام لعنت بر صهیونیها
    • میثم صفاپور IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      3 0
      پاسخ
      اسرائیل یک قدر پوشالی به الله قسم اگر آقا فرمان دهذ...
    • محمدرضا US ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      فقط برو بزنین بجنگم
    • سید علی US ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • سید علی آقا کاظمی US ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
      4 0
      پاسخ
      سلام من آماده جهاد استم میخواهم جهاد کنم لطفاً دعوت کنید
    • مهرداد احمدی لرستان معمولان خیابان امام کوچه شهید IR ۰۳:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ثبت نام و رفتن به سوی او که با هزار ان درد شب را به صبح میکنند غزه
    • محسن ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
      5 0
      پاسخ
      طرفدارمظلوم‌دشمن‌ظالم
    • فرهاد.امینی.بنگر. IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۵
      0 0
      پاسخ
      هر.لحطه آماده.هسم.تا.لبنان.جهت.شرکت.در.جنگ.بااسرایل
    • شهناز صمدی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
      3 0
      پاسخ
      حریفت منم
    • سعید کشکولیان هونجانی ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      وظیفه من ایجاب میکنه که حتما در این جنگ حضور داشته باشم چرا که حضرت مهدی عج در انتظار دعوت ما برای ظهور هستند.و در زمان ظهور بسیار نزدیک هستیم
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
      0 0
      پاسخ
      منم اماده ام به ازن رهبرم
    • فدایی آقا ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      به امید نابودی اسراییل و پیروزی اسلام
    • رضا ۰۶:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      کاش هرچه زودتر راه جهاد باز بشه .فقط همین
    • رضا لایحی ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      میخواهم به جهان اسلام بگویم ، وقت آنست که یک پارچه و یک صدا شوید تا ببینید که چطور شیاطین به زانو در خواهند آمد . من آماده ام .
    • رضا لایحی IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
      0 0
      پاسخ
      پس کی راه جهاد باز میشه ، چقدر دیگه باید جنایات ببینیم و هیچ کاری نکنیم؟
    • حسین تتماجی IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باتوجه به تخصص جنگی اماده برای مقابله با اسراییل هرچه سریعتر
    • محمد حسین زاده IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۵
      0 2
      پاسخ
      من جوان 29 ساله هستم شغلم نما کار که رو داربست برج ها نمای آجر و سنگ کار میکنم، وبرایذپایگاه شکاری ارتش بیرجند پارسال یک بیمارستان دو گانه رو به پیمانکاری برداشتم و در دوسال ساختم.من و هم صنف هام آرزو داریم حتی یک روز در فلسطین اشغالی مقابل منفور ترین بجنگیم و در راه ملت مظلوم به لطف خداوند شهیدشیم
    • محمد رضا نوروزی IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ار پی جی؟ ولی دوست دارم تک تیر انداز باشم
    • سید مهدی ناظری IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام خسته نباشید من یه پسر افغانستانی هستم و ب ایران ب دنیا اومدم عاشق خدمت ب اسلام هستم لطفا درخواست منو قبول کنین تا من یه نقشی ب راه اسلام داشته باشم
    • حسین واحدیان IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آماده اعزام
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      وای اگر سید علی حکم جهادم دهد ، هیچ قدرتی نتواند که جوابم دهد، ما ۸سال با ۵تا کشور جنگیدیم فقط عراق نبود شاه ملعون رو بیرون کردیم همه جا دست داریم اسرائیل دیگه خیلی پر رو شده بود باید میخورد چون به شعر گفتن افتاده بنامین چتانیابو آماده باش عین صدام حسین تو سوراخ پیدات کنیم حرامزاده مرگت نزدیکه
    • عباس IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      صد در صد تایید است
    • مصطفی سلیمانی IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ما آماده ایم،فدایی،ملت
    • فضل الرحیم AF ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      جهاد بر همه مسلمانان فرض است بدون شک
    • مجتبی احمدی ۰۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام وصد سلام به رهبر عزیزم فقط کافیه این بزرگوار لب تر کند کمتراز ۴۸ساعت اسرائیلی وجود نخواهد داشت امریکا خوب میدونه وقتی فتوا صادر بشه از رهبر مان چه اتفاقی خواهد افتاد ایران کشور بزرگ وبامردمان غیور داره پاش بیفته کفن می پوشیم .جانم فدای رهبر
    • مجتبی ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام .زنده باد ایران وایرانی باغیرت روی صحبتم الان با بیگانگان است که مردم غزه ولبنان وکودکان وبچه ها را حریف خود کرده .خدا گواهه اگه اقا .اگه رهبرعزیزم لب ترکندوفتوای جهاد را ندا بزند به ولله به ولله به ولله دیگر اسرائیلی نخواهد بود .پیروزی باد ایران وایرانی که بفکر مظلوم است .این یعنی انسانیت
    • ابوالفظل ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      جنگ بااسرائیل
    • محمود IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      حریفت منم یا علی مدد
    • حسین دالوند IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام تورخدا لطف کنید منواعزام کنید به لبنان یاغزه من توی کربلای ۴و۵ حضورداشتند داره قلبم ازاین درمیاد برای این همه ظلم که به بچه های غزه ولبنان میشه فقط خواهشن اعزام کنیدمنو
    • حبیب اله احمدنژاد ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      نابوددی اسرائیل 7426
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تو رو خدا قسم هر کسی میتونه منو ببره لبنان یا غزه عذاب وجدان داره منو نابود میکنه
    • کمال فلاح پور IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      سلام جانم فدای رهبرم ❤️من کمال فلاح پور حاضرم تا پای جانم از کشورم از وطنم که واز شیعه هستیم دفاع کنم
    • مصططفی علیزاده IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      امریکای کفتار پیرنتانیاهوشغال صفت اسم سگ براشون زیادیه
    • عرفان پوردلیمی IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      من میخواهم با اسرائیل به جنگم
    • محمد حسین زارعی IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ای رهبر آزاده آمادیم اماده
    • محمود ذوالفقاری اسکندر IR ۰۲:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      شمارو به اقا قمر بنی هاشم قسم می دم منم ببرید غزه برای جنگ
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
      2 0
      پاسخ
      من میخوام اعزام بشم به غزه چطوری باید ثبت نام بکنم دارم دق میکنم اوت طفل های معصوم میبینم که زیر آوار موند
    • جعفر یاورزاده IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
      4 0
      پاسخ
      وای، ایکاش خداوند متعال نظری به این روسیاه بکنه ازجانه کم ارزش منوقبول ‌.ایکاش اباعبدالله حسین نظری بکنه و شهادت در راه قرآن اسلام و رهبر عزیز همچون راهنمایی زمان مامیباشددر راه. رهبری
    • عباس اکبری IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
      1 1
      پاسخ
      جانم فدای رهبر یاید همرا جهاد در میدان نبرد جهاد اقتصاری هم کردباید تبرها را تیز کرد تا ریشه اسراییل را قطع کرد ان شا اله
    • محمد جواد آذر IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      جنگ با اسرائیل غاصب واجب است
    • خ.ن IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۳
      0 0
      پاسخ
      من تااخرتانابودی کفر وظالم ایستاده ام
    • انصارالله صدیقب IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خوب است
    • محمدجاوید IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چطور میتوانیم برای جهاد اقدام کنیم و اعزام شویم لطفا راهنماییم کنید
    • امیدبامری اصل IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      رفتن به جنگ و کمک کردن
    • میثم نورزایی IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آماده اعزام برای غزه
    • رضا IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۳
      0 0
      پاسخ
      حریفت منم
    • مهدی IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خداوکیلی این همه ما گفتیم یکی نیست جواب ما را بده هر جا بگید خودم میام برای جنگ
    • آرمین موحدی IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      من یک جوان پر انرژیه ایرانیم ساکن رشت (27سالمه)برای جنگ با تروریست آماده ام که برم ☠️💪بجنگم 💪☠️

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