پویش «حریفت منم» به بیش از ۱۰ میلیون امضا رسید + لینک ثبت نام

به گزارش خبرنگارمهر پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و آغاز موج گسترده نسل‌کشی و حمله به زنان و کودکان مظلوم غزه جمعی از جوانان با راه اندازی سایتی از مردم ایران درخواست کرده‌اند برای حضور در سرزمین‌های اشغالی و اعلام آمادگی مبارزه با اسرائیل با شعار «حریفت منم» اقدام به ثبت نام کنند.

در پی ادامه این عملیات و جنایت وحشیانه و حمله هولناک به بیمارستان المعمدانی غزه، هر لحظه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها افزوده می‌شود و تا کنون بیش از ۱۰ میلیون نفر جوان ایرانی برای حضور در سرزمین‌های اشغال در پایگاه طوفان الاقصی به نشانی alaqsastorm.com ثبت‌نام کرده‌اند.

این ثبت نام روی قاب تلویزیون و شبکه ۳ قرار گرفته و مخاطبان می‌توانند برای ثبت نام، نام خود را به سامانه ۳۰۰۰۲۱۲ ارسال یا روی این آدرس https://alaqsastorm.com/aqsa/ کلیک کنند.

کماکان روند ثبت نام ادامه دارد و هر ثانیه بر تعداد ثبت‌نامی‌ها اضافه می‌شود.



