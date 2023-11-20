به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در مراسم تقدیر از مدالآوران کشتی با حضور فرمانده کل سپاه و پیشکسوتان اظهار داشت: خیلی خوشحالم که در این جلسه پیشکسوتان کشتی را میبینم. من بهترین مدال زندگیام را کنار برزگر گرفتم. در سال ۱۴۰۲ در رده نوجوانان در کشتی آزاد و فرنگی قهرمان شدیم، در بخش جوانان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی قهرمان جهان شدیم.
وی گفت: تیمهای ملی بزرگسالان هم در بازیهای آسیایی هر دو قهرمان آسیا شدند. نونهالان هم قهرمان آسیا شدند. در بخش بزرگسالان هم در آزاد و هم فرنگی نایبقهرمان جهان شدیم. اما طوری با ما برخورد کردند که انگار شکست خوردیم. نه تنها در فدراسیون کشتی بلکه در تاریخ هیچ فدراسیونی تاکنون ما این همه افتخار در سال ۱۴۰۲ نداشتیم. در تاریخ ۷۰ ساله کشتی ایران چنین افتخاری نداشتیم. اما رسانه طوری برخورد کرد که انگار ما باختیم. من از این موضوع خندهام میگرفت. تیم یازدهم و نهم را به ما تحویل داده بودند و به اینجا رساندیم.
رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: حسن یزدانی ۹ مدال جهانی کسب کرده که این تعداد شوخی نیست. او نایب قهرمان جهان شده و این شوخی نیست. اما یک طوری با ما برخورد میکردند که چرا کشتی آزاد این نتایج را کسب کرده است. به اعتقاد من کشتی آزاد و فرنگی باید قهرمان دنیا میشدند و حتی به سرمربیان هر دو تیم این موضوع را گفتم. کشتی در بازیهای آسیایی هم ۵ مدال گرفت که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش از عملکرد ما راضی بودند اما من ناراضی بودم. به نظرم ما باید ۸ مدال طلا میگرفتیم. من زیادهخواه هستم و روی سرمربیان فشار میآورم.
دبیر گفت: ما تنها به بودجه وزارت ورزش بسنده نمیکنیم به هر حال آنها هم بودجه محدودی دارند و سختی خودشان را دارند. هاشمی از روزی که به وزارت آمده تمام تلاش خود را به کار گرفته است، اما ما باید حواسمان به زندگی کشتیگیران باشد. تا جایی که میتوانیم از زحماتشان تجلیل میکنیم.
*کامران غلامی
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