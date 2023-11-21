مراجعه بیش از ۹۷۰۰ کرمانشاهی به پزشکی قانونی درپی نزاع

سلیم خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار نزاع در هفت ماه گذشته، اظهار کرد: در این مدت تعداد ۹ هزار و ۷۴۶ نفر شامل ۶ هزار و ۷۲۱ نفر مرد و سه هزار و ۲۵ نفر زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند.

وی افزود: میزان مراجعات ناشی از نزاع در هفت ماه از سال جاری در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۱۰ هزار و ۲۰۸ نفر بوده روند کاهشی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با تاکید بر چند نکته برای مراجعین نزاع به پزشکی قانونی، تصریح کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد بنابراین اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه خصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی برای انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

خانی با تاکید بر الزامی بودن داشتن معرفی نامه از مراجع قضائی یا انتظامی، عنوان کرد: همچنین داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: طول درمان تأثیری در میزان دیه یا افزایش صدمات ندارد و اصولاً امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است.