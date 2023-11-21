به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش امروز (سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲) در جمع بندی نشست مشترک معاونان هماهنگی، امور عمرانی استانداری، مدیران کل راه و شهرسازی و مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اهمیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای رفع دغدغه زندگی افراد فاقد مسکن، گفت: در موضوع مسکن و اجرای طرح نهضت ملی مسکن فناوری ساخت، مصالح ساختمانی، نیروی کار متخصص و نیروی کار ماهر، همگی در کشور وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام آنکه بخش از جمعیت کشور مستأجر هستند، تصریح کرد: همچنان سهم اجاره در سبد خانوار بالاست که باید تلاش کنیم تا با تولید و عرضه مسکن این سهم را در سبد خانوار کم کنیم. اثر تولید مسکن در افزایش تولید ناخالص داخلی بالاست و بنابراین با مجموعه راهکارها باید تلاش کنیم تا با تولید و عرضه مسکن ضمن کمک به تأمین مسکن مردم، به تعهد دولت جامه عمل بپوشانیم.

وی افزود: در همراهی مجموعه دولت، میزان تسهیلات را از ۳۵۰ میلیون تومان به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و سود بازپرداخت نیز از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت.

بذرپاش خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی بر پر رنگ شدن نقش فرمانداران و استانداران در طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: با بازدیدهای میدانی و تقویت نقش فرمانداران و استانداران اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت می‌گیرد که در این کار باید اهتمام بیشتری شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع بافت فرسوده و ساخت و نوسازی در این بافت‌ها با توجه به اینکه تمامی زیرساخت‌ها را دارد بسیار حائز اهمیت و مورد تاکید است. بنابراین با توجه به اینکه منابع دولت محدود است انتظار می‌رود تا نوسازی بافت فرسوده و ساخت مسکن در این بافت‌ها اولویت باشد. در نوسازی بافت فرسوده، شهرداران پای کار بیایند و این بخش تقویت شود.

وی با بیان اینکه در حوزه تأمین زمین کارهای خوبی انجام شده است، گفت: سازمان ملی زمین و مسکن و شورای‌عالی شهرسازی و معماری در تأمین زمین نهضت ملی مسکن تلاش ویژه‌ای دارند و در اجرای نیز سایر ارکان مسکن وزارتخانه متمرکز هستند.

وزیر راه و شهرسازی تأمین بیش از ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن را کاری مهم عنوان کرد و افزود: تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر با اولویت دنبال شود. ایجاد و احداث ۲۷ شهر ساحلی در نوار جنوبی کشور پروژه مترقی است که بخشی از برنامه‌ریزی‌ها برای مکان‌یابی، استقرار جمعیت و صنایع در آن انجام شده است.

بذرپاش همچنین از راه‌اندازی خط ریلی چابهار در سال آینده خبر داد و گفت: در خصوص سیاست‌های توسعه دریا محور اقدامات مناسبی در حال انجام است.