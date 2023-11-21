درمان شخصی سازی شده بیماری التهاب روده با تولید شبه اندام کولون

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از نیواطلس، تحقیق روی اعضای بدن سالم و وضعیت بیماری آنها برای درک و توسعه درمان های نوین و موثر کارآمد است. نسخه های مینیاتوری و 3 بعدی اعضای بدن یا همان ارگانوییدها را می توان برای بررسی مکانیسم بیماری ها در بافتی که شباهت زیادی به نمونه واقعی دارد به کار برد. با این وجود بسیاری از ارگانوییدها یک بخش حیاتی را ندارد و به طور دقیق تر آنها به سیستم ایمنی بدن متصل نیستند.

اکنون محققان مرکز سرطان هولینگ در دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی با همکاری بیمارستان کودکان سینسیناتی یک ارگانویید کولون همراه سلول های ایمنی تولید کرده اند.

یورگه مونرا مولف ارشد پژوهش در این باره می گوید: ما فکر می کنیم این مدل جدید اهمیت زیادی دارد زیرا سیستم ایمنی و التهاب در بیشتر بیماری های گوارشی نقش دارند.

جمعیت متنوعی از سلول های ایمنی در دستگاه گوارش انسان وجود دارند. بیشتر بیماری های روده ای به خصوص موارد التهاب روده به سیستم ایمنی بدن مربوط هستند. به همین دلیل دسترسی به این سلول ها هنگام انجام تحقیق اهمیت زیادی دارد.

محققان فرایند ایجاد تمایز سلول های بنیادی پرتوان انسانی (hPSCs) را برای تولید ارگانوییدهای کولون انسانی انجام دادند. سلول‌ها خود را به شکل لایه هایی مشابه بافت طبیعی روده سازماندهی کردند و جمعیتی متنوع از سلول های ایمنی از جمله سلول‌های شبه اندوتلیوم هموژنیک مانند را به وجود آوردند که ماکروفاژهای عملکردی را تولید می‌کنند. ماکروفاژها سلول های ایمنی تخصصی هستند که علاوه بر شروع، حفظ و رفع التهاب، عوامل بیماری زا را حس کرده و به آنها پاسخ می دهند.

جیمز ولز یکی از مولفان این پژوهش می گوید: نکته مهم آنجاست که این سلول های ایمنی تقریبا مشابه نمونه هایی هستند که در بدن انسان یافت می شوند و می توانند باکتری های بیماری زا را ردیابی و حذف کنند. این گامی مهم در تحقیقات با هدف شناسایی درمان های آتی برای التهاب روده و دیگر بیماری هایی است که روی سیستم گوارشی تاثیر می گذارد.

محققان مدعی هستند کولون های کوچک آنها شباهت زیادی به کولون انسانی دارند. مونرا در این باره می گوید: ارگانوییدها نه تنها حاوی لایه داخلی کولون بلکه سلول های پشتیبان و حتی سلول های ایمنی هستند که همراه بقیه بافت رشد می کنند. ما یک سیستم ارگانوییدی کاملتر انسانی ابداع کردیم که می توان برای مدلسازی التهاب در کولون به کار برد.

آنها معتقدند با انجام تحقیقات بیشتر می توان این ارگانویید را برای کمک به درمان های شخصی سازی شده برای بیماری های کولون به کار برد. مثلا ارگانوییدهای مذکور را می توان با استفاده از خون بیمارانی که در مراحل اولیه ابتلا به التهاب روده هستند، ساخت تا تاثیرگذار بودن درمان قبل از اجرای آن مشخص شود.