کشاورزی قراردادی در مازندران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی وفایی نژاد از آغاز اجرای طرح کشاورزی قراردادی در استان مازندران خبر داد و در خصوص مزایای اجرای این طرح گفت: تأمین نهاده‌های تولید مانند کود، سم و دیگر نهاده‌ها و آموزش کشاورزان توسط سازمان جهاد کشاورزی و خرید محصول تولیدی از کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران موجب کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورزان است که سود حاصل از اجرای این طرح نیز در راستای حفظ امنیت غذایی برای مردم است.

وی افزود: کشاورزان استان مازندران با ثبت نام در این طرح و اجرای کشاورزی قراردادی از ۲۰ درصد تخفیف در حق بیمه و انجام تسویه حساب نهایی در زمان تحویل محصول سود خواهند برد.

وفایی نژاد همچنین در خصوص هزینه کرایه حمل محصولات کشاورزی اظهار داشت: در این طرح به ازای تحویل هر تن محصول به مراکز خرید تضمینی مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه کرایه حمل محصول به کشاورز تخصیص می‌یابد.

وی از دیگر مزایای اجرای این طرح به معرفی کارشناس به کشاورزان طرف قرارداد اشاره کرد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز به منظور تسهیل، هدایت و نظارت، اقدام به معرفی کارشناس به کشاورزان طرف قرارداد و ارائه مشاوره‌های فنی در طول دوره کاشت، داشت و برداشت محصول خواهند داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران همچنین اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با اجرای این طرح در زمینه تولید گندم، ۲۱ هزار هکتار از مزارع گندم استان به صورت قراردادی زیر کشت رفت و با توجه به ۵۸ هزار هکتار سطح زیرکشت گندم شاهد افزایش ۴۲ درصدی برداشت گندم در استان بودیم.

وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ نیز انتظار می‌رود با توجه به اجرای طرح کشاورزی قراردادی در کشت محصولات گندم و دانه‌های روغنی، شاهد استمرار و ادامه خوداتکائی و دستیابی به جهش در رشد تولید محصولات اساسی کشاورزی باشیم.

وفایی نژاد افزود: کشاورزان محترم می‌توانند از طریق مراجعه به سایت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به آدرسGTC.IR ، اپلیکیشن کشت قراردادی را بر روی گوشی خود دانلود و نصب و در سامانه ثبت نام کرده تا از مزایای آن برخوردار شوند و در صورت لزوم می‌توانند به منظور کسب اطلاعات لازم از طریق تماس با شماره تلفن ۳۳۱۱۹۷۶۴ اداره کل غله استان اقدام کنند.