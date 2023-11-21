تساوی ایران و ازبکستان عادلانه بود/ نیمه دوم هماهنگ نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضائیان در نشست خبری پس از تساوی دو - دو تیم ملی ایران مقابل ازبکستان گفت: بازی خیلی خوبی بود. جا دارد به دو تیم تبریک بگویم. برای نیمه اول به ایران تبریک می گویم که بازی خوبی انجام داد و کامل در اختیارمان بود.
او که گل اول این دیدار را برای ایران به ثمر رساند در خصوص تفاوت دو تیم در دو نیمه بازی تصریح کرد: افسوس در نیمه دوم هماهنگی نداشتیم و گل خوردیم. وقتی در یک استادیوم این همه هوادار میآید تیم حریف را تحت تأثیر قرار میدهد و چنین شرایطی را رقم میزند.
رضائیان ادامه داد: مثل این است که در استادیوم آزادی ۷۰ - ۸۰ هزار نفر تماشاگر بیاید. ازبکستان به خوبی از بد بودن ریتم تیم ما استفاده کرد و در نیمه دوم گلزنی کرد. نیمه اول برای ما بود و نیمه دوم هم برای ازبک ها بود. فکر میکنم نتیجه عادلانه بود.
رضائیان در خصوص اینکه علت عصبانیت شما و مجموعه بازیکنان تیم ملی در این بازی چه دلیلی داشته افزود: فوتبالیستهای ایرانی وقتی بازی میکنند با غیرت بازی میکنند. من اگر عصبانی شدم حتما بازیکن حریف هم کاری کرده است که من از شرایط روحی و روانی دور شدم. در کل فوتبال است و این اتفاقات جزئی از فوتبال است.
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