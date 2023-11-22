شناسایی ۱۸ هزار کامیون دارای بارنامه جعلی حمل سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری در حاشیه برنامه افتتاح و بهره برداری از ساختمان‌های جدید الاحداث پلیس راه و راهور سراسر کشور گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۸ هزار کامیون شناسایی کردیم که بارنامه جعلی داشتند و با این بارنامه‌ها سوخت جابه‌جا می‌کردند.

وی افزود: با شناسایی و توقیف این کامیون‌ها ۳۳ میلیارد ریال صرفه‌جویی در سوخت داشتیم.

رئیس سازمان راهداری بیان کرد: اتوبان تهران قم دیگر ظرفیت ندارد و تبدیل به اتوبان همت شده و جوابگوی این حجم از تردد نیست.

وی با بیان اینکه در گذشته فقط آخر هفته‌ها ترافیک بود اما اکنون هر روز هفته می‌توان شاهد ترافیک در اتوبان تهران قم باشیم، بیان کرد: باید کنار اتوبان تهران قم یک لاین اضافه کنیم یا ظرفیت جاده قدیم را بالا ببریم تا شاهد این حجم از ترافیک نباشیم.