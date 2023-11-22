آغاز عملیات ساخت فاز دو فرودگاه امام خمینی (ره) تا هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه (اول آذر ۱۴۰۲) در جمع خبرنگاران گفت: جلسه کمیسیون مشترک ایران ترکمنستان در عشق آباد برگزار شد. این کشور دارای مرز مشترک بالایی با کشورمان است و از اولویت ویژه‌ای در ارتباطات ایران برخوردار است.

وی افزود: ترکمنستان در مسیرهای ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارد. این کشور در کریدورهای اصلی و راهبردی کشورمان واقع شده است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این کمیسیون پیگیری تحقق اتصال مطلوب بین دو کشور در راستای زنجیره کریدور شرق به غرب صورت گرفت و در دو سه ماه آینده در تهران یا عشق آباد توافقات نهایی را با ترکمنستان و دو کشور دیگر، انجام خواهیم شد.



وی اذعان داشت: یکی از پروژه‌های فنی مهندسی در بخش راه، در ترکمنستان که توسط شرکت‌های ایرانی انعقاد قرارداد شد حدود ۵۴۲ میلیون دلار ارزش دارد. این یکی از بزرگترین پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌های ایرانی برگزار می‌شود که بعد از پروژه‌ای که شرکت‌های کشورمان در ارمنستان در حال انجام آن هستند، در حال انجام است.

بذرپاش گفت: همچنین با طرف ترکمنستانی مقرر شد که پروژه‌های بعدی در این حوزه نیز در آینده و با پایان این پروژه راهسازی به شرکت‌های ایرانی سپرده شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از دیگر قراردادها با ترکمنستان پروژه ۲۰۰ میلیون دلاری انتقال برق است که توافقات نهایی آن صورت گرفت. همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات برق به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار است که به سرانجام رسید.

بذرپاش در ادامه در خصوص همکاری‌های گازی ایران و ترکمنستان تصریح کرد: توافقات بسیار خوبی در حوزه گاز انجام گرفت که برخی جزئیات آن اشاره شده است و برخی دیگر جزئیات نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

وی‌ادامه داد: توافق‌های گازی با ترکمنستان راهبردی است و اختلافاتی که آنها با شرکت گاز ایران داشتند، مرتفع شد.

وزیر راه اظهار داشت: در سفر چند وقت بعد رئیس جمهور کشورمان به کشور ترکمنستان که در راستای بهبود سیاست دوجانبه انجام خواهد شد، سایر اسناد مورد توافق توسط رؤسای جمهور دو کشور به امضا خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه فاز دوم فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: هفته آینده شاهد شروع عملیات پروژه فاز دو فرودگاه امام خمینی (ره) به ارزش دو میلیارد دلار توسط خارجی‌ها خواهیم بود. قرارداد این پروژه با چینی‌ها امضا شده است و جزئیات آن هفته آینده در فرودگاه امام اعلام خواهد شد که از بزرگترین پروژه‌های عمرانی و راهبردی کشور خواهد بود و موجب می‌شود که ایران تبدیل هاب منطقه‌ای شود.