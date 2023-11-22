به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید یک توپ فوتبال که کیفیت و استاندارد های لازم را داشته باشد، با توجه به تنوع در محصولات کار راحتی نیست و قطعاً برای این منظور نیازمند کسب اطلاعات خواهید بود. در این مطلب مواردی که برای تشخیص این نکته لازم هست را یادآور می شویم تا امکان یک انتخاب بهتر را برای شما فراهم کرده باشیم. البته بعد از خرید، نحوه استفاده و نگهداری از آن هم بسیار مهم است و اگر این موارد به درستی انجام نشود، دوام و عمر توپ بسیار کم خواهد بود.

حقیقت این است که چک کردن تمام موارد در خصوص کیفیت، شدنی نیست. اما مهمترین مواردی که به عنوان راهنمای خرید توپ فوتبال و فوتسال می توانیم اشاره کنیم به شرح زیر است.

کروی بودن توپ

سایز توپ

وزن توپ

جنس رویه توپ

کیفیت اتصالات توپ

سلامت نازل ورود و خروج هوا

مهمترین مطلب در خصوص کنترل کیفیت توپ، بحث کروی بودن است. توپی که این حالت را به خوبی نداشته باشد برای تمرین هم مناسب نیست. برای اینکه کروی بودن توپ را تست کنید یا آن را حین چرخش به دور خود، به سمت بالا بیندازید و یا روی زمین به طرف جلو توپ را پرتاب کنید. در هر دو حالت حرکت توپ باید منظم باشد و نوعی بی نظمی در حرکت دیده نشود.

توپ فوتبال طبق استاندارد جهانی باید سایز پنج باشد و این سایز دارای یک تعریف عمومی است. بدین معنی که محیط دور توپ باید در یک بازه خاص باشد و این امکان وجود نداره که طبق اندازه دلخواه ساخته بشود. در غیر اینصورت حمل توپ هنگام مسابقه و یا شوت کردن با این توپ مشکل خواهد بود. محیط یک توپ طبق استاندارد ها برای توپ سایز پنج، ۶۹ سانت است که این اندازه میتواند یک یا دو سانتی متر کمتر یا بیشتر باشد.

وزن توپ حدود ۴۲۰ تا ۴۶۰ باید باشه و اگر می توانید حتماً قبل از خرید این مورد را کنترل کنید. توپ های سبک و یا سنگین می توانند به زانوی شما آسیب وارد کنند و از این حیث داشتن توپ با وزن مناسب بسیار حائز اهمیت است.

جنس رویه توپ فوتبال باید نوعی باشد که هم نرم و هم مقاومت بالا در برابر ضربه و رطوبت داشته باشد. جنس رویه این توپ ها PU هست که این خاصیت را بخوبی دارد. رویه توپ باید فاقد هرگونه زدگی و یا مشکل باشد. علاوه بر آن اتصالات رویه مثل دوخت یا چسب باید بخوبی کنترل بشود تا در رفتی یا بلند شدگی در آن دیده نشود.

نازل ورود و خروج هوای توپ حتماً باید از نظر عملکرد و سلامت تست شود. اگر مشکلی در این قسمت باشد بعد از هر بازی مقداری از باد توپ کم می شود و اگر مشکل جدی تر باشد حین بازی این اتفاق می افتد. تست این مطلب از طریق زدن آب کف به نازل و مشاهده آن جهت خروج یا عدم خروج هموار است.

اگر امکان تست نازل توپ هنگام خرید را ندارید، بعد از خرید تا چند رو با توپ بازی نکنید که رویه توپ دست نخورده باقی بماند تا در صورت خالی شدن باد توپ و مشکل در نازل بتوانید آن را مرجوع کنید.

کنترل تمام این شش مورد قبل از خرید توپ فوتبال بسیار ضروری و مهم است. اما فراموش نکنید که بعد از خرید هم باید مواردی را جهت افزایش طول عمر توپ ها انجام بدهید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.