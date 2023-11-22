به گزارش خبرنگار مهر از رشت، محمد خزاعی ظهر چهارشنبه در جمع فعالان سینمایی گیلان اظهار کرد: شور و نشاط بسیاری در استان‌ها وجود دارد اما در سالیان گذشته کم توجهی شده است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه شناخت کافی نسبت به سینما دارم، افزود: زمانی که مؤسسه، انجمن یا فیلمسازی دغدغه‌ای دارد به حق بوده و اصلاح آن زمان بر است.

وی مهم‌ترین معضل سینماهای کشور را زیر ساخت‌ها عنوان کرد و ادامه داد: تا مهر ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷۰ سینما فعالیت داشتند و بیش از ۲۰۰ شهرستان در کشور وجود داشت که فاقد سالن سینما بودند.

خزاعی با تاکید به اینکه برای توسعه سالن‌های نمایشی در ۴ سال آینده حداقل ۴۳۰ سالن سینما جدید خواهیم داشت، گفت: در برنامه سازمان است که تا شهریور ۱۴۰۴ حداقل ۱۰۰۰ سالن سینما داشته باشیم.

افتتاح بیش از ۲۳۰ سالن سینمایی طی دو سال گذشته

رئیس سازمان امور سینمایی کشور با اشاره به افتتاح ۲۳۴ سالن طی ۲ سال گذشته اضافه کرد: تا پایان سال این تعداد به ۳۰۰ سالن افزایش می‌یابد.

وی افزود: توسعه و زیر ساخت امری زمان‌بر است و وجود سینما یکی از دغدغه‌ها و مطالبه عمومی مردم در حال حاضر است و سالن سینما همانند سایر فضای‌های عمومی در جامعه نیاز بوده زیرا محل ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تضارب آرا می‌باشد.

خزاعی اظهار کرد: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی سینما تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بر اساس مصوبه باید سالن سینما داشته باشند که در استان گیلان نیز شامل چند شهرستان خواهد بود.

معاون وزیر ارشاد با اشاره به اینکه سالن‌های گیلان ۱۰ عدد رسیده است و نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: زیر ساخت سینما در گیلان همانند کشور وضعیت مناسبی ندارد.

خزاعی از تجهیز دفاتر سینما جوانان که امکانات آن برای تمامی فیلمسازان است، خبر داد و افزود: صنعت فیلم سازی در استان‌ها احیا خواهد شد و آئین نامه تهیه کننده استانی طی یک ماه آینده اعلام خواهد شد و تهیه کنندگانی که بتوانند بر اساس مضامین استانی فعالیت کنند از طریق اداره نظارت و ارزشیابی مجوز خود را دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان امور سینمایی کشور تصریح کرد: انجمن سینما جوانان ایران ۵ فیلم سینمایی در سراسر کشور سهمیه دارند و با کمک به فیلمسازان می‌توانند در سال‌های آینده با حمایت این انجمن فیلم تولید کنند.

وی از ضرورت شکل گیری تشکل صنفی خبرداد و گفت: این انجمن‌ها محل تصمیم گیری اهالی سینما و تضارب آرا و دور هم جمع شدن این اهالی هستند.

این مسؤول از تشکیل شورای عالی سینما در استان‌ها خبر داد و افزود: این شورا در استان‌ها به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف شناسایی ظرفیت‌های استان برای اعتلای سینما و افزایش امکانات سینماهای استان‌ها فعالیت می‌کند.