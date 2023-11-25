۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان بوشهر راه آسفالت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۲۳ کیلومتر راه‌های روستایی استان در دولت سیزدهم زیرسازی، بهسازی و آسفالت شد که این اقدام نشان از عزم جدی دولت در توسعه راه‌های روستایی و محرومیت زدایی است.

وی اضافه کرد: ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته برخوردارند و از این نظر یکی از استان‌های برتر کشور هستیم، ضمن اینکه با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، شاهد ارتقای مسیرهای دسترسی روستایی خواهیم بود.

تحقق ۷۶ درصدی آسفالت راه روستایی

اخترشناس با اشاره به آسفالت ۲۳ کیلومتر راه روستایی از ابتدای سال تاکنون افزود: هدف گذاری امسال آسفالت ۳۰ کیلومتر راه روستایی بوده که تاکنون ۷۶ درصد محقق شده است.

اخترشناس یادآور شد: رهاورد سفر نخست ریاست جمهوری به استان بوشهر در زمینه راه روستایی دو مصوبه بود که تکمیل محور ریز به سرچشمه اجرایی شد و بازگشایی محور ریز به دژگاه به عنوان مسیر جدید جنوب بوشهر به استان فارس نیز ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی در خصوص مصوبات دومین سفر استانی دولت مردمی سیزدهم در بخش روستایی بوشهر نیز خاطرنشان کرد: در سفر سال گذشته چهار مصوبه راه روستایی استان با اعتبار قریب ۴۰۰ میلیارد تومان داشتیم.

اخترشناس در خصوص این مصوبات یادآور شد: بهسازی و روکش محور باغان به سرچشمه درحال اجراست که تلاش می‌شود تا دهه فجر به بهره برداری برسد. همچنین بهسازی محور شنبه به ناصری شهرستان دشتی در مرحله انتخاب پیمانکار است.

اخترشناس اضافه کرد: ادامه بازگشایی و آسفالت محور ریز به دژگاه با برآورد اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه و بهسازی و آسفالت محور شیرینو به گله دار نیز در مرحله مطالعه است.

فعال بودن ۳۸ پروژه راه روستایی در استان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از فعال بودن ۳۸ پروژه راه روستایی در استان با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: مهمترین پروژه‌های راه روستایی استان شامل محورهای هاله- عسلویه، گزدراز- شیخیان، باغان- سرچشمه، ریز- دژگاه، انبارک- قنبری، حسینکی- احمدی، دهقائد- نظر آقا، پرجونک، باغ تاج، طلحه- شاه پسرمرد، مال محمود- گمارون، بیدو به چهارراه بی بی حکیمه است.

گفتنی است از مجموع چهار هزار و ۴۴۹ کیلومتر راه‌های استان بوشهر ۳ هزار و ۲۵۴ کیلومتر آن شامل راه‌های فرعی و روستایی می‌باشد.