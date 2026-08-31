به گزارش خبرگزاری مهر، درخشش جمعی از معلمان فرهیخته، خلاق و نوآور استان بوشهر در دومین جشنواره استانی اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری، جلوهای ارزشمند از توانمندی، خلاقیت و تعهد فرهنگیان این استان در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت را به نمایش گذاشت.
این موفقیت، حاصل اندیشههای نو، تجربههای آموزشی و تلاشهای دلسوزانه معلمانی است که با بهرهگیری از روشهای خلاقانه و متناسب با نیازهای دانشآموزان، زمینه پویایی بیشتر کلاسهای درس و اثربخشی فرایند یاددهی و یادگیری را فراهم کردهاند.
معلمان بوشهری با حضور در این جشنواره، ظرفیتهای علمی و آموزشی استان را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که تحول در آموزش، بیش از هر چیز، به اندیشههای نوآورانه، انگیزه، عشق به تعلیم و تربیت و توجه به استعدادهای دانشآموزان وابسته است.
در این مسیر، بازآفرینی محیطهای یادگیری، استفاده از شیوههای نوین آموزشی و توجه به مشارکت فعال دانشآموزان، نقش مهمی در ایجاد فضایی بانشاط و پویا برای یادگیری دارد؛ رویکردی که میتواند زمینهساز پرورش نسلی خلاق، توانمند و آیندهساز باشد.
جشنواره اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری فرصتی ارزشمند برای ارائه تجربههای موفق و ایدههای نوآورانه فرهنگیان و انتقال دستاوردهای آموزشی به دیگر مدارس و همکاران است. حضور مؤثر معلمان استان بوشهر در این رویداد، بیانگر ظرفیت بالای جامعه فرهنگیان در ارائه الگوهای تازه برای ارتقای فرایند آموزش و یادگیری است.
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