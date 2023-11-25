به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «سونسوز» (دهکده‌ای بدون فرزند) به نویسندگی و کارگردانی رضا جمالی و تهیه‌کنندگی سلمان عباسی در هشتمین حضور بین‌المللی خود به شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم حقوق بشر راه یافت.

این جشنواره از ۳۰ نوامبر تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۹ تا ۱۹ آذر ماه در شهر وین اتریش برگزار می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «بیست سال پیش کاظم فیلمساز پیری در مورد نازایی زنان روستایشان، فیلم مستندی می‌سازد که در آن زمان راش های فیلم او توسط زنان روستا دزدیده شده و از بین می‌رود؛ حالا بعد از بیست سال متوجه می‌شود که مشکل نازایی از زنان روستا نبوده و این بار کاظم تصمیم می‌گیرد تا فیلمی بسازد تا حقیقت نهفته این ماجرا را آشکار سازد و در مسیر ساخت فیلم با مشکلات بزرگ‌تری مواجه می‌شود.»

در «سونسوز» که یک فیلم کمدی و سرگرم‌کننده است و به زبان ترکی در استان اردبیل تولید شده است، بازیگرانی چون مریم مومن، حمدالله سلیمی، بهروز الله‌وردی زاده، صفت آهاری، ناصر محبی، رسول علی‌نژاد، ولایت خوبدل، احمد پروستان، محمد سیف، سیامک شاگردی، المیرا طاعتی، تعارف زمانی و حبیب شهبازی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پخش بین‌المللی این فیلم را شرکت ایریماژ برعهده دارد.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: عبدالله شکری، فیلمبردار: محبوب شکرزاده، مدیر صدابرداری: رضا حیدری، صدابردار: امیر عباس علیرضایی، مدیر صحنه و لباس: رسول علیزاده، تدوین: امیر اطمینان و هما ولی زاده، صداگذاری: حسین قورچیان، طراح گریم: رحیم پرواسی، دستیاران گریم: سودا صدری، سجاد سیدهدا و رضا صاحب نظر، مدیر تولید: مقداد اکبری، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: امین راک، منشی صحنه: مینا عباس زاده، عکاس: وحید یوسف خانی، اصلاح رنگ: نیما دبیر زاده، مشاور رسانه‌ای: فرانک قنبری، پخش بین‌الملل: شرکت ایران تصویر (ایریماژ).

«ملودی» به جشنواره چنای هند راه یافت

فیلم سینمایی «ملودی» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهروز سبط رسول برای حضور در بیست و یکمین جشنواره چنای انتخاب شد. فیلم «ملودی» که هم اکنون در جشنواره گوا حضور دارد در دسامبر ۲۰۲۳ در جشنواره چنای به نمایش در خواهد آمد.

«ملودی» کار مشترک ایران و تاجیکستان است و داستان شاعرانه‌ای دارد که نویسندگی آن را بهروز سبط رسول بر عهده داشته است.

پخش بین‌الملل این فیلم را شرکت دریم لب فرانسه بر عهده دارد.

جشنواره چنای هند از رویدادهای هنری هندوستان است که طبق روال هر سال ۱۴ تا ۲۱ دسامبر (۲۳ تا ۳۰ آذر) در شهر چنای هند برگزار می‌شود.

تحلیل «دنیای نو» در سینه کلوب صحنه آبی

دوره چهارم برنامه سینه کلوب صحنه آبی شنبه چهارم آذر ماه ساعت ۱۸ به نمایش فیلم «دنیای نو» به کارگردانی ترنس مالیک محصول ۲۰۰۵ اختصاص دارد.

پس از نمایش فیلم نیز، بابک کریمی فیلم را تحلیل خواهد کرد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: برخورد و نبرد بومی‌های قاره آمریکا و مهاجران انگلیسی در قرن هفدهم میلادی زندگی جستجوگری انگلیسی به نام جان اِسمیت را تحت شعاع قرار می‌دهد.