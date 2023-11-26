به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ناجی، درباره روند افزایشی و غیرمتعارف بیماریهای تنفسی که به تازگی در کشور چین شیوع پیدا کرده مواردی را مطرح کرد.
به گفته وی، اوایل مهر (اوخر اکتبر) سازمان بهداشت جهانی با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی نسبت به شیوع یک نوع بیماری جدید تنفسی در بین کودکان، از دولت چین خواست تا اطلاعات دقیقی در مورد افزایش بیماریهای تنفسی و شیوع خوشههای ذات الریه در بین کودکان در شمال چین، به این سازمان ارائه کند.
ناجی با اشاره به اینکه در یک کنفرانس مطبوعاتی که ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳ برگزار شد، مقامات کمیسیون بهداشت ملی چین گزارش دادند که شیوع بیماریهای تنفسی در مناطق شمالی چین افزایش یافته، اضافه کرد: مقامات چینی گردش پاتوژنهای شناخته شده مانند آنفلوانزا، مایکوپلاسما پنومونیه (عفونت باکتریایی رایج که معمولاً کودکان خردسال را مبتلا میکند)، ویروس تنفسی (RSV) و SARS-CoV-2 و کرونا را از دلایل شیوع بیماریهای تنفسی اعلام کردهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه طبق اعلام مسئولان بهداشتی کشور چین، کاهش محدودیتهای کرونایی مثل برداشتن ماسک و کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی عامل اصلی شیوع بیماریهای تنفسی در کودکان است، عنوان کرد: با توجه به اینکه کشور چین برای مدتهای طولانی سیاست کووید صفر را دنبال کرد، پیشبینی این موضوع که بعد از کاهش رعایت پروتکلها شیوع بیماریهای تنفسی و ویروسی روند افزایشی داشته باشد، دور از ذهن نبود.
ناجی با بیان اینکه به طور معمول در فصل سرما آمار ابتلاء به بیماریهای تنفسی به مراتب بیشتر است، خاطرنشان کرد: عوامل عفونی مثل مایکوپلاسما پنومونیه، ویروس تنفسیRSV و کرونا از جمله مواردی هستند که در چین شیوع بیشتری داشته است.
وی با اشاره به اینکه غالباً ویروس تنفسی (RSV) و مایکوپلاسما پنومونیه بیشتر کودکان را هدف قرار داده است تاکید کرد: طی چند روز گذشته سازمان بهداشت جهانی گزارشی مبنی بر شناسایی خوشههای بیماریهای تنفسی بین کودکان ارائه داده است.
به گفته ناجی، تا این لحظه هیچ گونه تغییری در تظاهرات بیماریهای تنفسی دیده نشده و هیچگونه عامل عفونی غیر معمول و یا پاتوژن جدیدی با علامتهای بالینی جدید نیز گزارش داده نشده است.
این استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان اینکه به نظر میرسد، صرفاً کاهش محدودیتهای کرونایی، خصوصاً در چین عامل اصلی گردش ویروس است، یادآوری کرد: به نظر نمیرسد ویروس جدیدی با تظاهرات بالینی غیر معمول در گردش باشد.
وی درباره وضعیت گردش ویروس در ایران نیز توضیح داد: در ایران فعالیت ویروسیهایی مثل آنفلوانزا در سال جاری بسیار زیاد بوده و موارد زیادی از ابتلاء به آن از اوایل شهریورماه گزارش شده که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش داشته است.
ناجی با تاکید بر اینکه همچنان فعالیت و گردش ویروس آنفلوانزا در کشور بسیار بالاست، هشدار داد: با سردتر شدن دمای هوا احتمال گردش ویروس و افزایش موارد ابتلاء به مراتب بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه دیدهوری مناسب از سوی مسئولان، رعایت پروتکلهای بهداشتی، استفاده از ماسک خصوصاً در اماکن شلوغ و پرتردد و تزریق واکسن آنفلوانزا خصوصاً برای گروههای در معرض خطر راهکار مناسبی برای کاهش موارد ابتلاست، به افرادی که دارای علامتهای مشابه سرماخوردگی هستند نیز توصیه کرد: به محض اینکه احساس کردید سرماخوردهاید در منزل بمانید و استراحت کنید و در حضور در اماکن شلوغ بپرهیزید.
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