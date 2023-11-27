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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۵

کارشناس هواشناسی گلستان خبر داد؛

پیش بینی افزایش نسبی دما و وزش باد در استان گلستان

پیش بینی افزایش نسبی دما و وزش باد در استان گلستان

گرگان- کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: امروز با استقرار جریانات جنوبی در منطقه، افزایش نسبی دما و وزش باد جنوبی به ویژه در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

اقدس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، امروز با استقرار جریانات جنوبی در منطقه، افزایش نسبی دما، وزش باد جنوبی (به ویژه در ارتفاعات استان) مورد انتظار است.

وی افزود: با توجه به وزش باد، شرایط برای آتش سوزی جنگل، گسیل گرد و خاک مهیا است.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: به تدریج از فردا سه شنبه با نفوذ جریانات شمالی، شاهد بارندگی (رگبار و رعدوبرق)، در مناطق کوهستانی ریزش برف، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید و پدیده مه خواهیم بود.

وی یادآور شد: بنابراین طی این مدت آبگرفتگی برخی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای مورد انتظار است.

جعفری با بیان اینکه این سامانه صبح روز چهارشنبه استان را ترک خواهد کرد، افزود: به تدریج از چهارشنبه تا اواخر هفته جوی نسبتاً آرام خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: در روز گذشته گنبد کاووس با ۲۶ درجه دما جز گرم‌ترین شهرستان استان بود.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: دمای حداقل صبح امروز گرگان ۷ درجه ثبت شد.

کد مطلب 5951103

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