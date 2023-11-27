  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۴

هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا؛

ترس هندی‌ها از مهاجم گلزن نساجی

ترس هندی‌ها از مهاجم گلزن نساجی

یک رسانه هندی به تمجید از محمدرضا آزادی مهاجم گلزن تیم نساجی مازندران پرداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی و مومبای سیتی هند در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا فردا سه شنبه و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می‌روند. نساجی و مومبای سیتی با توجه به نتایجی که در ۴ دیدار گذشته خود در آسیا گرفته اند، هیچ شانسی برای صعود به مرحله حذفی ندارند و دیدار فردا شب آنها تشریفاتی خواهد بود.

در دیدار رفت که در شهر بمبئی برگزار شد، شاگردان رحمتی موفق شدند حریف خود را با دو گل شکست دهند. سایت «footballsky» هند در خصوص این بازی مطلبی را منتشر و در آن به تمجید از محمدرضا آزادی مهاجم جوان تیم نساجی پرداخته است.

در مطلب سایت «footballsky» آمده است: محمد آزادی، اصلی ترین تهدید هجومی نساجی برای مومبای سیتی محسوب می‌شود و تا اینجای کار برای نساجی در لیگ قهرمانان آسیا ۳ گل به ثمر رسانده است. نساجی قصد دارد با این پیروزی، اعتماد به نفس خود را برای ادامه مسابقات در لیگ برتر ایران بیشتر کند.

همچنین سایت مذکور در پایان مطلب خود پیش بینی کرده است که دیدار نساجی و مومبای با نتیجه ۳ بر یک به سود نماینده ایران به پایان خواهد رسید.

ترس هندی‌ها از مهاجم گلزن نساجی

کد مطلب 5951374
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها