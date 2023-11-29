تیم کشتی گروه ملی فولاد ایران به دیدار فینال راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، جام یادگار امام (ره) از صبح امروز (چهارشنبه) در سالن گیت بوستان شهر اهواز در حال برگزاری است. در نخستین دیدار این رقابت‌ها تیم گروه ملی فولاد ایران با نتیجه ۹ بر ۱ مقابل تیم رعد پدافند ارتش به برتری رسید و به دیدار فینال راه یافت.

دیگر دیدار نیمه نهایی بین تیم‌های نفت و گاز زاگرس و دانشگاه اسلامی قم در حال برگزاری است.



نتایج انفرادی دیدار برگزار شده به شرح زیر است (اسامی تیم پیروز در ابتدا آمده است):



۵۵ کیلوگرم: محمد حاجیوند ۶ – حسین بیژنی ۳

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۸ – علی نوربخش صفر

۶۳ کیلوگرم: عارف محمدی ۵ – نیما محمدی ۱

۶۷ کیلوگرم: حجت رضایی ۸ – مهدی یاری فرد صفر

۷۲ کیلوگرم: رضا ساکی ۲ – امیرحسین عرب ۱

۷۷ کیلوگرم: علیرضا ارقش (حاضر نشد) – محمد مراد الیاسی، برنده

۸۲ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۳ (ضربه فنی) – مهدی مراد الیاسی صفر

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی ۹ – شاهین شریعتی صفر

۹۷ کیلوگرم: شایان حبیب زارع ۶ – علی جلالی صفر

۱۳۰ کیلوگرم: پارسا نظری ۳ – مهدی کلانتری ۱