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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان:

۹۸۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای سیستان و بلوچستان الحاق شد

۹۸۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای سیستان و بلوچستان الحاق شد

زاهدان- معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: ۹۸۰ هکتار زمین طی دو سال اخیر در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهرهای تحت پوشش این اداره کل الحاق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، سید مهدی میری افزود: این اداره کل در راستای انجام وظایف قانونی در موضوع جهش تولید مسکن با توجه به کمبود زمین در محدوده برخی شهرهای تحت پوشش، زمین‌های فاقد معارض برای الحاق را پیشنهاد داد که با پیگیری‌های صورت گرفته این اراضی در محدوده شهرهای حوزه سیستان، زاهدان، نوک آباد، خاش، سراوان، سیرکان، گلشن، هیدوچ و سوران بعد از طرح و تصویب در جلسات کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب نهایی رسید.

وی تاکید کرد: این امر به توسعه شهرها در آینده کمک خواهد کرد و تلاشمان در الحاق اراضی این بوده که نیاز بلندمدت شهرهای استان به زمین را درنظر بگیریم.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت: این استان در الحاق اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن جزو استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود به طوری که تمام پرونده‌های این بخش در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و به تصویب رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع مشکلی برای تأمین و واگذاری زمین طرح نهضت ملی مسکن در هیچیک از شهرستان‌های استان وجود ندارند و زمین مورد نیاز فراهم شده است.

کد مطلب 5953226

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    نظرات

    • محمد RO ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
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      خدایاشکرت ایران به سمت آبادانی میرود😃😃😃😃😃👍👌🌹🌹

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