به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که در صورتی که ونزوئلا درخواست‌های واشنگتن را برآورده نکند، لغو تحریم‌ها علیه کاراکاس را متوقف خواهد کرد.

دولت آمریکا در ماه اکتبر در ازای لغو ممنوعیت حضور نامزدهای جریان مخالف دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ونزوئلا، آزادی «سیاستمداران زندانی» و آمریکایی‌های زندانی در ونزوئلا اعلام کرد که برخی از تحریم‌ها علیه صادرات نفت، گاز طبیعی، طلا و اوراق قرضه دولتی ونزوئلا را لغو می‌کند.

طبق اعلام دولت آمریکا، کاراکاس می‌بایست تا ۳۰ نوامبر تمام خواسته‌های آمریکا را برآورده می‌کند و اکنون جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی دولت آمریکا روز جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد «مقامات آمریکا بسیار خوشحال هستند که اعلام شد دادگاه نمایندگان مخالفان به صورت عمومی برگزار می‌شود، با این حال عمیقاً از نبود پیشرفت در آزادی شهروندان زندانی آمریکا و مخالفان نگران است.

کربی همچنین افزود در نتیجه، مقامات ایالات متحده با کاراکاس در «تلاش‌های دیپلماتیک در مورد آن موضوعات خاص» تعامل خواهند کرد و ما آماده‌ایم در روزهای آینده برای توقف برخی تحریم‌ها اقدام کنیم، مگر اینکه پیشرفت بیشتری حاصل شود.