دومین شکست هندبالیست ها برابر ژرمن ها/ مریخ باز هم ستاره زمین بود

به گزارش خبرنگار مهر, بیست و ششمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان با حضور ۳۲ تیم به میزبانی سه کشور در جریان است که تیم بانوان بزرگسال ایران در دومین تجربه جهانی خود در دور مقدماتی در گروه F با تیم های آلمان، لهستان و ژاپن هم گروه است.

شاگردان خدیجه قانع در دومین دیدار مرحله گروهی از ساعت ۲۰:۳۰ شنبه ۱۱ آذرماه در دانمارک به مصاف تیم قدرتمند آلمان رفتند که در نهایت برابر این تیم مغلوب شدند.

نیمه نخست این دیدار با گل ملی پوشان کشورمان آغاز شد و در ادامه بازی پایاپای پیش رفت طوری که تا اواسط این نیمه تنها ۲ تا ۳ گل اختلاف با حریف روی تابلوی اعلام نتایج ثبت شده بود اما در ادامه آلمان روی چند اشتباه تاثیرگذار توانست اختلاف گل زیادی ایجاد کرده و این نیمه را ۲۵ بر ۱۲ با برد به رختکن برود.

در نیمه دوم نیز تلاش دو تیم برای گل زدن باعث شد موقعیت های بسیاری روی هر دو دروازه شکل بگیرد. در نهایت ژرمن ها این بازی را با نتیجه ۴۵ بر ۲۲ به سود خود تمام کردند.

فاطمه مریخ یکبار دیگر در این بازی عنوان برترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

ملی پوشان در بازی نخست مرحله گروهی نیز ۱۵ بر ۳۵ برابر لهستان شکست خوردند.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی روز دوشنبه ۱۳ آذر از ساعت ۲۰:۳۰ به مصاف ژاپن می رود.

بیست و ششمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جهان تا ۲۶ آذر به میزبانی سه کشور سوئد، دانمارک و نروژ برگزار می شود.