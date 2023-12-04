تیم ملی هندبال بانوان ایران برابر ژاپن شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بانوان کشورمان دوشنبه شب ۱۳ آذرماه از ساعت ۲۰:۳۰ در سومین دیدار خود در مرحله گروهی بیست و ششمین دوره رقابت های قهرمانی زنان جهان در دانمارک به مصاف تیم قدرتمند ژاپن رفت و در نهایت برابر این تیم آسیایی مغلوب شد.

شاگردان اکبرآبادی و قانع نیمه اول این دیدار را با نتیجه ۲۰ بر ۳ شکست خوردند. در نهایت این بازی با نتیجه ۴۲ بر ۱۰ به سود تیم قدرتمند ژاپن تمام شد تا هندبالیست های زن کشورمان در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی متحمل یک شکست سنگین شود.

نسترن فراهانی نیز در این بازی یکطرفه به تنهایی توانست هر سه گل ایران در نیمه نخست را به ثمر برساند. در این دیدار دروازه بان ژاپن به عنوان برترین بازیکن میدان معرفی شد.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان که دومین تجربه جهانی خود را کسب می کند در دور مقدماتی در گروه F با تیم های لهستان، آلمان و ژاپن هم گروه بود که در هر سه بازی شکست خورد.

نتایج تیم ایران در مرحله گروهی به این ترتیب است:

ایران ۱۵ - لهستان ۳۵

ایران ۲۲- آلمان ۴۵

ایران ۱۰ - ژاپن ۴۲

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان به همراه ۱۵ تیم دیگر به مرحله پرزدیدنت کاپ راه می یابد و مسابقه خود را در این مرحله برای رتبه بندی ۱۷ تا ۳۲ ادامه خواهد داد. تیم ایران در دوره قبل این بازیها که در اسپانیا برگزار شده بود در بین ۳۲ تیم در رده سی و یکم قرار گرفت.

مینا وطن‌پرست، هانیه لک، آرزو محمدی، ساناز رجبی، مائده عشاقی، فاطمه مریخ، ستاره رحمانیان، اسراء زندی، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، عطیه شهسواری، زهرا فقیهی، نسترن گودزری فراهانی، فاطمه خلیلی بهفر، حدیث نوروزی و مهربان بدوی ۱۶ بازیکنی هستند که به این اردو دعوت شده‌اند.

الهام سلوکی به عنوان سرپرست، غلامعلی اکبرآبادی به عنوان مدیرفنی، خدیجه قانع به عنوان مربی و اکرم حبیب‌لو به عنوان فیزیوتراپ کادرفنی تیم ملی هندبال زنان را تشکیل می‌دهند.

بیست و ششمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان از ۹ تا ۲۶ آذر سال جاری به میزبانی سه کشور نروژ، دانمارک و سوئد برگزار می‌شود و تیم ملی هندبال ایران در هرنینگ دانمارک به مصاف رقبای خود خواهد رفت.