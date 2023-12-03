  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۵:۱۶

وزیر دفاع آمریکا: اجازه پیروزی حماس را نمی‌دهیم

وزیر دفاع آمریکا: اجازه پیروزی حماس را نمی‌دهیم

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در نشستی بار دیگر با حمایت قاطع از تل آویو اعلام کرد که ما به حماس اجازه پیروزی نخواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در سخنانی در نشستی با سرپرستی مؤسسه رونالد ریگان در ایالت کالیفرنیا اعلام کرد: ما به حماس اجازه پیروزی را نخواهیم داد.

بر پایه این گزارش، لوید آستین افزود: حمایت ما از اسرائیل مورد مناقشه نیست و هیچ وقت اینگونه نخواهد بود.

وی مدعی شد: بدون چشم انداز امید، نزاع اسرائیل و فلسطین موتوری براَُی بی امنیتی و رنج انسانی خواهد بود.

وزیر دفاع آمریکا عنوان داشت: من بارها به مسئولان اسرائیلی گفته‌ام که حفاظت از غیرنظامیان در غزه یک مسئولیت اخلاقی و یک الزام استراتژیک است.

وی افزود: اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها باید راهی را ایجاد کنند که در زمینی که آن را وطن خود می‌دانند با هم شریک باشند.

آستین گفت: ما نزدیک‌ترین دوست به اسرائیل در جهان باقی خواهیم ماند و به حماس اجازه پیروزی نخواهیم داد.

وی ادعا کرد: راه حل دو کشوری تنها راه قابل زندگی برای برون‌رفت از نزاع اسرائیل و فلسطین است.

کد مطلب 5955928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بابا ابر قدرت ابر پشمک ابر پفک در مقابل چند نفر که چند ساله تو محاصره هستند اینقدر ذلیل و خوار شدید
    • یک مسلمان IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      3 2
      پاسخ
      آقای آستین بله شما نمیخواهید،امّا ما پیروزمیدان خواهیم بودوهستیم وبرایتان توی آستین وروی میزچیزهای خوبی برایتان داریم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها