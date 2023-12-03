به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در سخنانی در نشستی با سرپرستی مؤسسه رونالد ریگان در ایالت کالیفرنیا اعلام کرد: ما به حماس اجازه پیروزی را نخواهیم داد.
بر پایه این گزارش، لوید آستین افزود: حمایت ما از اسرائیل مورد مناقشه نیست و هیچ وقت اینگونه نخواهد بود.
وی مدعی شد: بدون چشم انداز امید، نزاع اسرائیل و فلسطین موتوری براَُی بی امنیتی و رنج انسانی خواهد بود.
وزیر دفاع آمریکا عنوان داشت: من بارها به مسئولان اسرائیلی گفتهام که حفاظت از غیرنظامیان در غزه یک مسئولیت اخلاقی و یک الزام استراتژیک است.
وی افزود: اسرائیلیها و فلسطینیها باید راهی را ایجاد کنند که در زمینی که آن را وطن خود میدانند با هم شریک باشند.
آستین گفت: ما نزدیکترین دوست به اسرائیل در جهان باقی خواهیم ماند و به حماس اجازه پیروزی نخواهیم داد.
وی ادعا کرد: راه حل دو کشوری تنها راه قابل زندگی برای برونرفت از نزاع اسرائیل و فلسطین است.
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