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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

به کارگردانی امیرهوشنگ دانائی؛

«عبور از فولاد» آماده پخش شد/سرگذشت قزاق‌های مهاجر به ایران

«عبور از فولاد» آماده پخش شد/سرگذشت قزاق‌های مهاجر به ایران

فیلم مستند «عبور از فولاد» به کارگردانی امیرهوشنگ دانائی برای نخستین بار سرگذشت قزاق‌های ساکن ایران در استان گلستان را به تصویر می کشد.

امیرهوشنگ دانائی کارگردان فیلم مستند «عبور از فولاد» که مدت ۲۰ سال ساکن جمهوری قزاقستان است و به عنوان خبرنگار خبرگزاری‌های صدا و سیما و ایران پرس فعالیت دارد درباره مستند خود به خبرنگار مهر گفت: موضوع کوچ اجباری قزاق‌ها یکی از مهمترین اتفاقات مردم قزاقستان در زمان اتحاد جماهیر شوروی است که تاکنون به آن پرداخته نشده است.

وی اضافه کرد: قوم قزاق قدیمی ترین طایفه عشایری جهان است که با گذشت زمان و دگرگونی زندگی و زیست، همچنان سنت‌های عشیره‌ای خود را حفظ کرده اند.

کارگردان فیلم مستند «عبور از فولاد» تصریح کرد: در سال‌های ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۰ میلادی در زمان اتحاد جماهیر شوروی و حاکمیت ژوزف استالین قحطی ساختگی سرزمین قزاقستان را فراگرفت، این قحطی ساختگی که ۱۰ سال بعد از انقلاب سرخ اکتبر در جهت تثبیت نظام کمونیستی و از بین بردن مخالفان حکومت صورت گرفت، در قزاقستان آن زمان که تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود باعث نافرمانی، اعتراضات و شورش‌هایی از سوی مردم قزاقستان شد که برخی از آن مردم ناچار شدند با کوچ اجباری سرزمین خود را ترک کنند و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

«عبور از فولاد» آماده پخش شد/سرگذشت قزاق‌های مهاجر به ایران

دانائی افزود: همسایگی قزاقستان با ایران از طریق دریای خزر باعث شد مردم قزاق ساکن شهر بندری آکتائو واقع در استان متگستائو قزاقستان با مشقت و خطرات فراوان از طریق حاشیه دریای خزر خود را به ایران برسانند و در شهرهای گرگان، بندر ترکمن و گنبد کاووس در مناطقی که قزاق محله نام دارد ساکن شوند.

وی همچنین اظهار کرد: از یک سال گذشته به طور جدی تحقیقات، جمع آوری اسناد و ضبط مصاحبه‌های تاریخ شفاهی این موضوع را آغار کردم و در ماه آبان سال جاری تصویربرداری آن در شهرهای استان گلستان آغار شد و به زودی ادامه تصویربرداری آن در شهرهای جمهوری قزاقستان انجام خواهد شد.

عوامل تولید فیلم مستند «عبور از فولاد» عبارتند ازکارگردان و تصویربردار: امیرهوشنگ دانائی، نویسنده گفتار متن: محمد تیموری، موسیقی متن: مهدی دانائی، تدوین و جلوه‌های ویژه تصویری: داوود نجیبی، پژوهشگران: امیرهوشنگ دانائی، اسلام چمنی، نیاز توبش، طائف بیگی، زبیدا شادکام، گالیا قنبرآوا، تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

کد مطلب 5956068
عطیه موذن

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