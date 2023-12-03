بانک مرکزی آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ کند

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل تأخیر و تعلل بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: مشکل ابلاغ نشدن این آئین نامه این است که زمانی نهایتاً این وام پرداخت می‌شود که زمان ساخت و ساز در روستاها از بین رفته است.

وی در ادامه افزود: اگر در ابتدای سال آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی ابلاغ می‌شد مردم می‌توانستند از آن بهره‌مند شوند، متأسفانه سال قبل نیز این اتفاق افتاد و وام مسکن ۲۰۰ میلیونی روستایی به حدی دیر ابلاغ شد که نتوانستند از آن استفاده کنند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: متأسفانه زمانی این آئین نامه‌ها ابلاغ می‌شود که فصل ساخت و ساز در روستاها با توجه به سردسیری بودن مناطق مختلف کشور، سپری شده و دیگر نمی‌توان از آن استفاده مفیدی داشت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه بیان کرد: در حال حاضر هم این موضوع در حال تکرار دوباره و مجدد در سال جاری است و فصل کاری در حال به اتمام رسیدن است، فقط ۴ ماه تا پایان سال زمان باقی مانده است و مردم روستایی نمی‌توانند از این وام در زمان مقرر استفاده کنند.

حاجی دلیگانی توضیح داد: اگر منابع بانکی برای اعطای این تسهیلات وجود ندارد از همان ابتدا این آئین نامه‌ها را تدوین نکنند، اما اگر مصوب می‌کنند پای اجرای آن بایستند و آنقدر فرآیندهای اجرا را طولانی نکنند و مردم را با مشکل رو به رو نکنند. با این رویه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، فقط مردم امیدوار می‌شوند و منتظر و در نهایت هم نمی‌توانند این وام را دریافت کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: مردم برای ماندگاری در روستاها با توجه به درآمد کمی که در آنجا وجود دارد، نیازمند انگیزه و حمایت هستند تا وادار به مهاجرت به شهرها نشوند، یکی از نمونه‌های بارز حمایت اعطای وام مسکن روستایی است که این موضوع هم علی رغم مصوب شدن در مجلس و دولت و حتی بالا رفتن مبلغ تسهیلات همچنان گروگان بانک‌ها است.

حاجی دلیگانی در پایان بیان کرد: مجلس قطعاً به این موضوع ورود خواهد کرد و از بازوهای نظارتی خود برای ابلاغ هر چه زودتر این آئین نامه بهره خواهد گرفت تا حداقل این زمان چند ماه از دست نرود و روستاییان بتوانند این وام را دریافت کنند.