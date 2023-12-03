  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۴۸

بانک مرکزی آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ کند

بانک مرکزی آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی را ابلاغ کند

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اهمیت ابلاغ هر چه زودتر آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی از سوی بانک مرکزی پرداخت.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره دلیل تأخیر و تعلل بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام مسکن روستایی گفت: مشکل ابلاغ نشدن این آئین نامه این است که زمانی نهایتاً این وام پرداخت می‌شود که زمان ساخت و ساز در روستاها از بین رفته است.

وی در ادامه افزود: اگر در ابتدای سال آئین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی ابلاغ می‌شد مردم می‌توانستند از آن بهره‌مند شوند، متأسفانه سال قبل نیز این اتفاق افتاد و وام مسکن ۲۰۰ میلیونی روستایی به حدی دیر ابلاغ شد که نتوانستند از آن استفاده کنند.

حاجی دلیگانی ادامه داد: متأسفانه زمانی این آئین نامه‌ها ابلاغ می‌شود که فصل ساخت و ساز در روستاها با توجه به سردسیری بودن مناطق مختلف کشور، سپری شده و دیگر نمی‌توان از آن استفاده مفیدی داشت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه بیان کرد: در حال حاضر هم این موضوع در حال تکرار دوباره و مجدد در سال جاری است و فصل کاری در حال به اتمام رسیدن است، فقط ۴ ماه تا پایان سال زمان باقی مانده است و مردم روستایی نمی‌توانند از این وام در زمان مقرر استفاده کنند.

حاجی دلیگانی توضیح داد: اگر منابع بانکی برای اعطای این تسهیلات وجود ندارد از همان ابتدا این آئین نامه‌ها را تدوین نکنند، اما اگر مصوب می‌کنند پای اجرای آن بایستند و آنقدر فرآیندهای اجرا را طولانی نکنند و مردم را با مشکل رو به رو نکنند. با این رویه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، فقط مردم امیدوار می‌شوند و منتظر و در نهایت هم نمی‌توانند این وام را دریافت کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: مردم برای ماندگاری در روستاها با توجه به درآمد کمی که در آنجا وجود دارد، نیازمند انگیزه و حمایت هستند تا وادار به مهاجرت به شهرها نشوند، یکی از نمونه‌های بارز حمایت اعطای وام مسکن روستایی است که این موضوع هم علی رغم مصوب شدن در مجلس و دولت و حتی بالا رفتن مبلغ تسهیلات همچنان گروگان بانک‌ها است.

حاجی دلیگانی در پایان بیان کرد: مجلس قطعاً به این موضوع ورود خواهد کرد و از بازوهای نظارتی خود برای ابلاغ هر چه زودتر این آئین نامه بهره خواهد گرفت تا حداقل این زمان چند ماه از دست نرود و روستاییان بتوانند این وام را دریافت کنند.

کد مطلب 5956080
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      6 2
      پاسخ
      پس کی افزایش وام مسکن روستایی ابلاغ میشه بخدا همه چی گرون شده متمم به من تعلق میگیره برای وام ۲۰۰ میلیون تومان
    • محمدزاده IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 2
      پاسخ
      سلام تورو خدا تورا به هر که دوست دارین یه فکری به حال مسکن ملی خاتم قزوین بکنید ۱۴۰۱دوتا ۴۰تومن واریز کردیم ۱سال دیگه خبری نیست پروژه خوابیده ما که مستاجریم تو بدترین شرایط زندگی میکنم تا با هزاران بدبختی خانه دار بشیم اینم از مسکن ملی دستمون به هیچ جا نمی رسه
    • وحید IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      سلام. وام ساخت خانه روستای آیا امکان هست با ارائه مدارک مثل نقشه هوایی یا برگه هایی که که نشان داده میشه که ساختمانی در حال ساخت روستا در حال انجام است وام را از بانک های تهران دریافت کرد
    • محمد IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 0
      پاسخ
      از فروردین 1402در بنیاد مسکن تشکیل پرونده دادم هنوز سرگردانم، نمیدونم این داستان تا کی ادامه داره چقدر باید منتظر بمونم
    • علی IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۵
      6 0
      پاسخ
      الباقی150 م وام مسکن روستایی رو کی میدین وام 200 میلیونی ساختمان ها تکمیل نشد
    • محرم عباسزادگان IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
      1 0
      پاسخ
      باسلام وخسته نباشید من تو ا.غ شهرارومیه مزاحم شدم آقا برام وام مسکن روستایی تعلق میگیره نامه وام را از بنیاد مسکن روستایی دادن تا الان موفق به گرفتن آن نشدم چرا اینکه هرسری ضامن بردم یه ایراد گرفتن همکار بردن کسرحقوق دادم بانک صادرات ایراد گرفتن من با4سرعالیه تو اجاره ها آواره هستیم خانه ش

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها