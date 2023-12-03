افتتاح دومین زمین چمن مصنوعی در مدارس استثنایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان پیش از ظهر یکشنبه در این مراسم که همزمان با روز جهانی معلولین برگزار شد، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش و پرورش را ایجاد امکانات ورزشی عادلانه عنوان کرد و گفت: این زمین فوتسال دومین چمن مصنوعی (درون مدرسه‌ای) مدارس استثنایی استان است که تحول شگرفی را در فضای ورزشی این مدرسه به همراه خواهد داشت.

طالب محمدی گفت: این طرح ورزشی با جذب کمک مالی پانصد و ۵۴ میلیون تومانی خیرین در مساحت ۸۵۰ متر برای استفاده دانش آموزان با نیازهای ویژه به بهره برداری رسید تا بتوانند در فضای ایمن تر به ورزش بپردازند.

محمدی خیرین را بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: طی دو سال اخیر ۵۹ نفر از خیرین در این کار خیرخواهانه و خداپسندانه مشارکت داشتند.

وی عنوان کرد: ۱۲۴ دانش‌آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی آمادگی، ابتدایی، پیش حرفه‌ای و کاردانش خاص در این مدرسه از آموزش و پرورش استثنایی خدمات آموزشی، پرورشی توانبخشی و حمایتی دریافت می‌کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان عنوان کرد: دانش آموزانی در گروه‌های معلولیت نیاز ویژه ذهنی، دارای آسیب بینایی، شنوایی، چند معلولیتی و طیف اتیسم در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

محمدی تصریح کرد: با مشارکت و همیاری خیرین در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی شامل تجهیز و راه اندازی اتاق‌های کاردرمانی، گفتار درمانی، بهداشت، بازی، تاریک، همچنین ایجاد آبنما، توسعه‌ی کارگاه خیاطی، تجهیز شهربازی (در محوطه مدرسه)، تعویض سیستم روشنایی مدرسه، تخریب و بازسازی سرویس بهداشتی، بهسازی پنجره‌های و بهینه سازی سالن اجتماعات در این مدرسه انجام شده است.

وی با بیان اینکه گستره ورزش تنها محدود به سلامت و شادابی جسم نیست، یادآور شد: انجام فعالیت‌های منظم و مستمر ورزشی باعث کسب اعتماد به نفس، کاهش فشارهای روانی، افزایش احساس سودمندی، تقویت دقت و تمرکز دانش آموزان با نیازهای ویژه می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان تأکید کرد: از طریق تربیت بدنی دانش آموز دارای نیاز ویژه یاد می‌گیرد با افرادی که با او در ارتباط هستند روابط بهینه و مؤثری داشته باشد و به سازگاری بهتر و خودکفایی در روابط اجتماعی دست یابد.

محمدی در ادامه با بیان اینکه سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش بر حوزه‌ها و ساحت‌های مختلفی به ویژه فعالیت‌های ورزشی تأکید دارد، افزود: تربیت بدنی در تمام دوره‌های تحصیلی دانش آموزان با نیازهای ویژه با فراهم آوردن زمینه سلامت دانش آموزان مورد توجه است.