از اواخر فروردین ۱۴۰۳ کشور رنگ و بوی رضوی خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) صبح امروز یکشنبه ۱۲ آذرماه با حضور مرتضی سعیدی زاده مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) و فرهاد قائمیان مدیر این جشنواره در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

سعیدی زاده در خصوص سیاست‌های جشنواره بیست و یکم گفت: بنیاد امام رضا از سال گذشته سعی کرد جریان تحولی را مد نظر قرار دهد. دوره قبلی دوره گذاری برای فعالیت‌های عمومی به سمت فعالیت‌های تخصصی بود. دوره بیست و یکم حاوی تغییرات مهمی برای بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) خواهد بود.

وی ادامه داد: جشنواره‌های بنیاد بین المللی امام رضا (ع) فرهنگ اهل بیت را سعی کرده معرفی کند و این جریان پایدار است. جریان عمومی فرهنگی در فضای توسعه فرهنگ رضوی شکل داده شده که در دهه کرامت ماحصل این تلاش مقدس را شاهد هستیم.

سعیدی زاده با تاکید بر اینکه در دوره بیست و یکم به سمت حرفه‌ای تر شدن پیش خواهیم رفت، اضافه کرد: این حرفه‌ای تر شدن تعریف خاصی دارد که همان تولید اثر فاخر و اثر گذار در حوزه ترویج فرهنگ رضوی است. یعنی نخبگان و صاحب نظران اثر را تأیید و از آن بهره مند شوند.

تداوم جشنواره رضوی در رقابت با جشنواره‌های تخصصی

وی افزود: دوره بیستم دوره گذار بود و دوره بیست و یکم طلیعه شکل گیری جریان رضوی اثر گذار خواهد بود. امیدواریم در چند سال آینده که زمان برگزاری جشنواره رضوی و جشنواره فیلم فجر تلاقی پیدا می‌کند محصولات رضوی را در رقابت با جشنواره‌های تخصصی تداوم دهیم.

سعیدی زاده با اشاره به شکل دهی بنیاد دفاتر تخصصی در حوزه‌های فرهنگی رضوی گفت: در این عرصه مأموریت سه حوزه کلان داریم. نخست استعداد یابی و پرورش و حمایت هنرمندان نوپا و جوان به سمت حرفه‌ای شدن است و با برگزاری جریان‌های حرفه‌ای پرورش استعداد در حوزه توسعه زیست بوم انسانی را شکل دهیم. هدایت و راهبری جشنواره‌های فرهنگی هنری که با مخاطبان میانی وجود دارند. ما مخاطبان نوپا داریم و این رویداد را محفلی برای هنر مندان تخصصی تعریف کردیم که به تولید اثر گذار دست پیدا کنند.

وی با تاکید تولیدات و سفارش اثرات فاخر به هنرمندان شاخص گفت: از شاخص‌های جشنواره حرفه‌ای مدیران و دبیران تراز ملی است در این دوره سعی می‌کنیم با جانمایی از نخبگان عرصه هنر در سطوح و در رشته‌های مختلف از صاحبنظران برتر استفاده کنیم. این دوره جشنواره بهره مند از بیست دبیر حرفه‌ای در پنج بخش شعر، سرود هنرهای سینمایی و تولیدات روستایی است. از دیگر معیارهای هر جشنواره جوایز ارزشمند است که با توجه به محدودیت منابع جوایز مطلوبی را تعریف کردیم.

مدیر عامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) اضافه کرد: در همه جشنواره‌های حرفه‌ای برگزاری رویدادهای جانبی را تجربه می‌کنیم. از نشست‌های تخصصی تا برگزاری نمایشگاه‌های عمومی و نقد و بررسی آثار در این جشنواره بین المللی بهره مند خواهیم شد. همچنین تولید محصولات رسانه‌ای و فاخر در بسترهای مختلف رسانه‌ای را مد نظر قرار دادیم.

وی با اشاره به اینکه از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ با تولیدات این جشنواره سطح کشور رنگ و بوی رضوی خواهد گرفت، اضافه کرد: خروجی ۱۲ جشنواره رضوی از تئاتر تا شعر و هنرهای نمایشی و همه برنامه‌های آن در سطح کشور برگزار خواهد شد. امیدواریم بتوانیم جریان جشنواره را به سمت عمومی شدن و در معرض نمایش مردم قرار دهیم.

وی بیان کرد: در جشنواره امسال برگزاری تئاتر را در ۴۵۰ نقطه کشور تجربه می‌کنیم.تمرکز عملیات دبیرخانه‌ای امسال از سطح استانی به ملی ارتقا پیدا کرده است و غیر از دو جشنواره شعر ترکی و عربی در سطح ملی برگزار خواهد شد و ما امسال رویکرد تحولی را در سطح جشنواره‌ها مشاهده می‌کنیم.

سعیدی زاده همچنین گفت: تجمیع اختتامیه‌های جشنواره‌ها را در یک مراسم کلی خواهیم داشت. در فضای تجمیع جشنواره‌های امام رضا (ع) این نگاه را پیش می‌بریم که همه هنرمندان در فضای مشهد در دهه کرامت در بارگاه امام رضا مهمان باشند و جوایزشان با نگاه حضرت تقدیم آنها شود.

وی ادامه داد: جشنواره عمومی روستایی و دانشجویی رضوی نیز در این دوره برگزار می‌شود. جشنواره روستایی در روستای کردر از توابع میناب هرمزگان برگزار خواهد شد. همچنین جشنواره دانشجویی را با محوریت سازمان جهاد دانشگاهی و معاونت فرهنگی وزارت علوم برگزار خواهیم کرد.

سعیدی زاده اظهارداشت: امسال دوازده جشنواره را فعال خواهیم کرد چهار بخش در حوزه شعر، حوزه سرود، سه بخش در حوزه تجسمی، سه بخش در حوزه هنرهای نمایشی و هنرهای سینمایی را شکل دادیم. همچنین بیست و نهمین جشنواره شعر به زبان فارسی را برگزار خواهیم کرد. شب شعر افغانستان تا پایان سال در خدمت شعرای افغانستان خواهیم بود.

سعیدی زاده با اشاره به جشنواره عکس رضوی گفت: امسال چهار کارگاه آموزشی در مشهد، قم، تهران برگزار کرده و عکاسان با توجه به رزومه آنها در اعتاب مقدسه تولید عکس خواهند کرد. همچنین رشته‌های تجسمی در حوزه گرافیک شکل پیدا خواهد کرد و نمایش محصولات گرافیک در دهه کرامت انجام می‌شود.سعی کردیم تندیس مخصوصی برای این جشنواره طراحی کنیم.

راه اندازی کمپین رسانه‌ای آگاهی و زیبایی

مدیر عامل بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) با تاکید بر کمپین رسانه‌ای با عنوان «رسانه‌های آگاهی و زیبایی» گفت: بنابر نقل روایتی از امام رضا (ع) که فرمودند اگر مردم زیبایی کلام ما را درک کنند از ما تبعیت می‌کنند، نماد این کمپین قرار دادیم تا زیبایی را با صورت‌های مختلف به کام مردم بچشانیم.

وی با اشاره به دبیری فرهاد قائمیان گفت: ما امسال به مدیری در سطح تراز نیازمندیم و امیدواریم در حوزه رویکردهای اجرایی و محتوایی و رسانه‌ای فرازهای خوبی را در این دوره تجربه کنیم.

شعار دوره بیست و یکم «معین الضعفا» است

در ادامه زمانی دبیر اجرایی این جشنواره به بیان نکاتی پرداخت و گفت: رونمایی از پوستر بیست و یکمین جشنواره امام رضا همراه با یکی از القاب امام رضا (ع) به عنوان شعار محوری انتخاب می‌شود. شعار دوره بیست و یکم «معین الضعفا» است و در کلیه فراخوان‌ها فعالان به معنی معین الضعفا توجه ویژه خواهند داشت.

افتتاح موزه و نمایشگاه مجازی

وی ادامه داد: تولیدات بعد از عید سعید فطر در یک بازه زمانی چهل روزه در فضای کشور خواهند درخشید. در این بازه زمانی خروجی جشنواره‌ها در چشم عموم مردم قرار خواهد گرفت. همچنین موزه و نمایشگاه مجازی به صورت دائمی از امسال افتتاح خواهد شد.

دبیر اجرایی بیست و یکمین جشنواره امام رضا (ع) ادامه داد: به همت معاونت مطبوعاتی، کارگروه فرهنگ رضوی با عناصر فرهنگ در رسانه‌های مختلف را تشکیل خواهیم داد و با عناصر فرهنگ رضوی جلسه‌ای خواهیم داشت.

در ادامه فرهاد قائمیان مدیر بیست و یکمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) گفت: همیشه دوستان رسانه را پشتوانه فرهنگ و هنر می‌دانم و حال هم افتخار می‌کنم اینجا در خدمت شما هستم.

قائمیان افزود: ان‌شاءالله در جلسات بعدی که با دبیران بخش‌های مختلف برگزار می‌شود از حضور شما دوستان رسانه‌ای استفاده کنم تا به سطح بین المللی برسیم و فرهنگ امام رضا (ع) را هم عمومی‌تر کنیم. عاجزانه از شما می‌خوام مرا یاری کنید تا با همکاری و همیاری هم فرهنگ امام رضایی را صمیمی‌تر گسترش دهیم. من تازه به این رویداد پیوسته‌ام و لازم می‌دانم از آن‌هایی که مرا برای همراهی قابل دانستند تشکر کنم.

در پایان این نشست از پوستر بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) رونمایی شد.