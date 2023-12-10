به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان نانوربات های قابل برنامه ریزی در مقیاس نانو نمایش دادند که از چند شاخه دی ان ای ساخته شده اند و می توانند دیگر تکه های بریده شده دی ان ای را بگیرند و آنها را در طوری قرار دهند که با کمک اشعه فرابنفش با یکدیگر جوش بخورند ونانو ماشین های جدید ( از جمله کپی هایی از خودشان) ساخته شوند.

طبق نشریه نیوساینتیست ربات های مذکور فقط با ۴ شاخه دی ان ای ساخته می شوند و عرض آنها ۱۰۰ نانومتر است. بنابراین قطر هزار قطعه از آنها در کنار یکدیگر به اندازه یک تار موی انسان خواهد بود.

گروهی از محققان انستیتو نینگبو سیکسی مهندسی بیو مکانیک در دانشگاه نیویورک و آکادمی علوم چین معتقدند عملکرد این ربات ها فراتر از تلاش های قبلی است که فقط می توانستند اشکال دو بعدی را سرهم بندی کنند. ربات های جدید می توانند با کمک تا کردن و موقعیت‌یابی دقیق چند محوری به دسترسی به بعد سوم و درجات آزادی بیشتر دسترسی یابند.

این نانوربات ها به طور معمول به عنوان روش هایی برای تولید دارو، آنزیم ها و دیگر مواد شیمیایی داخل سلول های بدن به کار می روند. اما محققان به طور خاص این ویژگی را بیان کردند که که ماشین ها می توانند کل ساختار سه بعدی وقابلیت های آن را تکرار کنند.

البته ربات ها به طور کامل متکی به خود نیستند و از خارج با کمک دما و نور فرابنفش می توان آنها را برنامه ریزی کرداما آنها به نور فرابنفش نیاز دارند تا تکه های دی ان ای را بهم جوش دهند و سرهم بندی کنند.