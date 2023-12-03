به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور زمان ثبتنام آزمون آیلتس را به اطلاع داوطلبان آزمون آیلتس رساند.
ثبتنام آزمون آیلتس کامپیوتری (CD) از تاریخ ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ شمسی برابر با ۵ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی، از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ielts.sanjesh.org انجام خواهد شد.
تمامی داوطلبان لازم است ابتدا وارد درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور شده و پس از تکمیل فرایند ثبتنام اولیه، موارد مربوط به تاریخ آزمون، شهر و مرکز آزمون خود را از طریق سامانه ثبتنام IDP تکمیل کنند.
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