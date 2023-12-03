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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

به مناسبت سالگرد شهید سردار سلیمانی صورت می گیرد؛

برگزاری نخستین همایش استانی «سردار سرباز» در آذرشهر

برگزاری نخستین همایش استانی «سردار سرباز» در آذرشهر

تبریز- نخستین همایش استانی شعر و ادب «سردار سرباز» به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آذرشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهارمین سالگرد شهادت سردار رشید جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی نخستین همایش استانی شعر و ادب «سردار سرباز» در شهرستان آذرشهر برپزار می‌شود.

بر اساس فراخوان عمومی این همایش علاقمندان می‌توانند مضمون پردازی شاعرانه خود را در محورهای «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع از حریم ولایت»، «نقش سردار سلیمانی در گسترش فرهنگ مقاومت»، «سردار و رابطه با شعر و ادب عرفانی اسلامی»، «جایگاه مکتب فاطمی در اندیشه سلیمانی»، «سردار سلیمانی تواضع مردم داری»، «سردار از دفاع مقدس تا قدس شریف»، «شهید سلیمانی و رأفت رضوی»، «سردار، روضه و اشک»، «مکتب سلیمانی» و «سرباز ولایت» برای شرکت در این همایش ارسال کنند.

قالب آثار ارسالی شعر به زبان‌های ترکی و فارسی و تعداد آثار ارسالی هر شرکت کننده حداکثر دو اثر بوده و علاقمندان تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ امکان ارسال آثار خود به دبیرخانه همایش را در پیام رسان ایتا به آیدی @ sardaresarbaz و یا پست الکترونیک sardaresarbaz14@gmail.com دارند.

با برگزاری آئین اختتامیه نخستین همایش استانی «سردار سرباز» در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ در شهرستان آذرشهر، نفر اول پنج میلیون تومان، نفر دوم چهار میلیون تومان و نفر سوم سه میلیون تومان به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد و از ۱۰ نفر از برگزیدگان نیز با هدیه یک میلیون تومانی تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 5956746

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