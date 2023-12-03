برگزاری نخستین همایش استانی «سردار سرباز» در آذرشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهارمین سالگرد شهادت سردار رشید جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی نخستین همایش استانی شعر و ادب «سردار سرباز» در شهرستان آذرشهر برپزار می‌شود.

بر اساس فراخوان عمومی این همایش علاقمندان می‌توانند مضمون پردازی شاعرانه خود را در محورهای «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع از حریم ولایت»، «نقش سردار سلیمانی در گسترش فرهنگ مقاومت»، «سردار و رابطه با شعر و ادب عرفانی اسلامی»، «جایگاه مکتب فاطمی در اندیشه سلیمانی»، «سردار سلیمانی تواضع مردم داری»، «سردار از دفاع مقدس تا قدس شریف»، «شهید سلیمانی و رأفت رضوی»، «سردار، روضه و اشک»، «مکتب سلیمانی» و «سرباز ولایت» برای شرکت در این همایش ارسال کنند.

قالب آثار ارسالی شعر به زبان‌های ترکی و فارسی و تعداد آثار ارسالی هر شرکت کننده حداکثر دو اثر بوده و علاقمندان تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ امکان ارسال آثار خود به دبیرخانه همایش را در پیام رسان ایتا به آیدی @ sardaresarbaz و یا پست الکترونیک sardaresarbaz14@gmail.com دارند.

با برگزاری آئین اختتامیه نخستین همایش استانی «سردار سرباز» در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ در شهرستان آذرشهر، نفر اول پنج میلیون تومان، نفر دوم چهار میلیون تومان و نفر سوم سه میلیون تومان به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد و از ۱۰ نفر از برگزیدگان نیز با هدیه یک میلیون تومانی تقدیر خواهد شد.