«شریک جرم» را از امروز ببینید/ پخش سریال هر یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، فیلمنامه سریال «شریک جرم» که در فضایی جنایی_عاشقانه است توسط امیر عربی نوشته شده که پیش از این با مازیار میری تجربه فیلم سینمایی «سعادت آباد» را در کارنامه خود دارند.

بازیگران «شریک جرم» سارا بهرامی، امین شعرباف، مهتاب ثروتی، علی ثانی فر، محمدرضا مالکی، وحید آقاپور، ندا عقیقی، امیر شاه‌علی، به آفرید غفاریان، علیرضا گیلوری، سایتا عطایی با هنرمندی بهناز جعفری، سیامک احصایی با حضور افتخاری سجاد بابایی، المیرا دهقانی و علی مصفا هستند.

کارگردان: مازیار میری، تهیه کننده: همایون اسعدیان، نویسنده: امیر عربی، مدیر تصویربرداری: مسعود امیری تیرانی، طراح صحنه و لباس: شیوا رشیدیان، موسیقی: کارن همایونفر، تدوین: سیاوش کردجان، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: ساسان نخعی، صداگذار: زهره علی اکبری، سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامه ریزی: مانفرد اسماعیلی، دستیار اول کارگردان: ارشیا بجوشین، طراح جلوه های ویژه بصری: بهنام خاکسار، سرپرست جلوه های ویژه میدانی آرش آقا بیک، عکاس: فرناز عزیزی، جانشین تهیه کننده: مریم هژیروند، مدیر تولید: مجید کریمی، سرمایه گزار: شرکت نما آگهی و شرکت باغچه ذهن پارسی، محصول: نماوا

«شریک جرم» هر هفته بکشنبه ها ساعت ۱۰ صبح از پلتفرم نماوا پخش می شود.