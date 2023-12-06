نامزدهای نهایی هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، دبیرخانه هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند، اسامی نامزدهای نهایی بخش‌های «فیلم مستند»، «مجموعه مستند»، «عکس» و «مستندنگاری» این جشنواره را اعلام کرد.

اسامی نامزدهای بخش های مختلف بدین شرح است:

*نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه

«دارتاش» به کارگردانی خلیل صحراگرد

«پائیزان» به کارگردانی سجاد ایمانی

«کوز» به کارگردانی رضا اکبریان گالشکلایی

«کوهستان، یک روایت زنانه» به کارگردانی ریبوار محمودپور

«بمب» به کارگردانی احمد ذوالفقاری

*نامزدهای بهترین کارگردانی بخش مستند نیمه بلند

«داستان ساحل شرقی» به کارگردانی احسان شادمانی

«جوانمرد» به کارگردانی محمد خوشدل فر

«راش شرقی» به کارگردانی مسعود کارگر

«برار انیسه» به کارگردانی سید صادق کاظمی

«فراموشی» به کارگردانی یاسر خیر

*نامزدهای بهترین کارگردانی بخش مستند بلند

«هجده هزار پا» به کارگردانی مهدی شامحمدی

«سرباز شماره صفر» به کارگردانی محمد سلیمی راد

«برای پس از مرگم» به کارگردانی عبدالرضا نعمت الهی

«ردی از یک مرد» به کارگردانی ساسان فلاح فر

«اپوش» به کارگردانی بهمن ابراهیمی

*نامزدهای بهترین فیلم مستند

«زمزمه های گمشده در دوردست» به تهیه کنندگی مهدی دزفولی و منصور فروزش

«سرباز شماره صفر» به تهیه کنندگی محمد سلیمی راد

«هجده هزار پا» به تهیه کنندگی مهدی شامحمدی

«راش شرقی» به تهیه کنندگی مسعود کارگر

«داستان ساحل شرقی» به تهیه کنندگی محمد هادی نعمتی

*نامزدهای بهترین فیلمبرداری

فرشاد افشین پور برای مستند «دنیای وحشی زاگرس»

عبدالحسین بدرلو و مهدی شامحمدی برای مستند «هجده هزار پا»

بهروز بادروج و محمد رضا جهان پناه برای مستند «فراموشی»

مجتبی یزدی زاده برای مستند «لاتارینو»

محمد سلیمی راد، جابر بادپاد و سعید کریمی برای مستند «سرباز شماره صفر»

*نامزدهای بهترین تدوین

«فراموشی»، یاسر خیر

«کوز»، رضا اکبریان گالشکلایی

«سرباز شماره صفر»، هوشنگ میرزایی

«هجده هزار پا»، مهدی شامحمدی و مهدی بابایی

«برای پس از مرگم»، عبدالرضا نعمت الهی

*نامزدهای بهترین صدابرداری یا صداگذاری

حسین قورچیان برای مستند «هجده هزار پا»

خشایار خاتمی برای مستند «لاتارینو»

علی علوی برای مستند «فراموشی»

گیسو آزادروش برای مستند «سرباز شماره صفر»

حسن مهدوی برای مستند «کوز»

*نامزدهای بهترین پژوهش

«برای پس از مرگم»، مهدی نوری

«اپوش»، بهمن ابراهیمی

«تکیه دولت»، علیرضا قاسم خان

«راش شرقی»، مسعود کارگر

«زمزمه های گمشده در دوردست»، فرانک غلامپور

*نامزدهای بهترین مستند بلند به انتخاب مخاطبان

«باشگاه اندیشه» به تهیه کنندگی جعفر صادقی و سالار شفق

«دنیای وحشی زاگرس» به تهیه کنندگی فرشاد افشین پور

«سرباز شماره صفر» به تهیه کنندگی محمد سلیمی راد

*نامزدهای بهترین مستند نیمه بلند به انتخاب مخاطبان

«ماهر» به تهیه کنندگی محمد سلیمی راد

«یک گام تا انقراض» به تهیه کنندگی قربان تیموری

«خویشاوندان باد» به تهیه کنندگی محمد حسین صفری

*نامزدهای بهترین مستند کوتاه به انتخاب مخاطبان

«پاییزان» به تهیه کنندگی سجاد ایمانی

«رویای آبی» به تهیه کنندگی محمد سعید وزیری

«کوهستان، یک روایت زنانه» به تهیه کنندگی ریبوار محمودپور

*نامزدهای بهترین تک عکس به انتخاب مخاطبان

امیر عنایتی

مریم آل مومن دهکردی

مجتبی اسماعیل زاد

*نامزدهای بهترین مجموعه عکس به انتخاب مخاطبان

احمد تاجی برای مجموعه عکس حنا بندان

سید متین هاشمی برای مجموعه عکس لوچو

زهرا استاد زاده برای مجموعه عکس عاشیق سلیمان

*نامزدهای بخش مجموعه عکس

امین نظری، نغمه های وصل

پژمان مولایی، معدن سنگ و نارچ

محمد رضایی، جواهر کوهستان

سید متین هاشمی، لوچو

مجتبی حیدری، من زنده برگشتم

*نامزدهای بخش تک عکس

خلیل صحراگرد

یاسر محمدخانی

محمد سلطانی مجاوری

محمد رضایی

امیر قادری

*نامزدهای بهترین مجموعه مستند

«دست ها و نشان ها» به تهیه کنندگی ایرج کیانیان و علی صیدی

«حیات وحش شمال شرق ایران» به تهیه کنندگی امیر رضا چهار راهی

«قهرمانان معمولی» به تهیه کنندگی مجتبی حیدری

*نامزدهای بهترین مستندنگاری

حنان سالمی برای گزارش مستند «چادر سیاهم کفنت شد»

لیلا مرگن برای گزارش مستند «چهل بازه، نخستین رودخانه خصوصی کشور می شود؟»

راضیه عباسی برای گزارش مستند «لاک تراشان، ۱۰۰ کیلومتر»

آثار و نفرات برگزیده طی مراسم اختتامیه که روز جمعه ۱۷ آذرماه در کاشان برگزار می‌شود، معرفی خواهند شد.