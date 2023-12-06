محمد ربیعی در حاشیه مراسم تجلیل از افتخار آفرینان ورزش استان اصفهان در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی هانگژو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دعوت جواد محمدی مدیرکل ورزش استان اصفهان و دوستانی که چندین بار تماس گرفتند برای این مراسم آمدم، خوشحالیم اصفهان پر از ورزشکار افتخار آفرین است، امیدوارم سال به سال افتخارات و مدال آوری‌های ورزشکاران اصفهانی بیشتر شود.

وی در خصوص شرایط تیم فوتبال ذوب‌آهن، تصریح کرد: پروژه ذوب‌آهن را تا یک جایی جلو آوردیم و هدف گذاری این است که به مرور زمان پیش روی و برنامه‌های خود را در تیم پیاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمدرضا حسینی برای نیم فصل دوم به جمع ذوبی‌ها اضافه می‌شود یا خیر، گفت: طبیعی است که در فصل نقل و انتقالات روی نقاط ضعف تیم کار کنیم، در پنجره نقل و انتقالاتی پیش فصل عادی جلو آمدیم و در حال حاضر دو بازیکن مصدوم داریم که باید جای آن‌ها را در تیم پر کنیم. محمدرضا حسینی مصدومیتی اول فصل داشت که وضعیت بهتری پیدا کرده، با تیم ما تمرین می‌کند و باید ببینیم شرایط چه پیش می‌آید.

ربیعی با بیان اینکه به دنبال جذب بازیکن داخلی و خارجی هستیم، اظهار کرد: مدیران در خصوص بودجه باشگاه باید صحبت کنند، تیم ما تا سقف بودجه تعیین شده از جانب فدراسیون فاصله زیادی دارد و از هیئت مدیره می‌خواهیم بودجه مورد نیاز را تأمین کنند.

وی اضافه کرد: برای نیم فصل دوم برنامه اردو خود را به باشگاه اعلام کردیم. در این هفته با پیکان بازی داریم که تیم خوب و منسجمی است ماهم باید با آمادگی ذهنی و فنی مقابل این تیم قرار بگیریم.

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