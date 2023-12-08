تمام تجهیزات پست ۶۳ کیلووات بهارستان تولید داخل است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح جمعه در آئین افتتاح پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی بهارستان البرز گفت: شهرک صنعتی بهارستان، شهرکی است با حدود ۱۶۹ واحد صنعتی با فناوری بالا که زمینه توسعه دارد و در این مسیر نیازمند برق جدید است.

وی اضافه کرد: ایجاد پست برق ۶۳ کیلوولت و ادامه این پست از کارهای الزامی بوده که با سرمایه گذاری بخش خصوصی اتفاق افتاده است.

وحیدی ادامه داد: یکی از نقاط مثبت و مهم این است که تقریباً می‌توانیم بگوییم که تمام تجهیزات به جز یک سری تجهیزات کوچک که باید از خارج وارد شود همه تجهیزات در داخل تولید شده و پست‌های برق به فناوری‌های داخلی متکی است.