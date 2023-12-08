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۱۷ آذر ۱۴۰۲، ۸:۴۲

وزیر کشور:

تمام تجهیزات پست ۶۳ کیلووات بهارستان تولید داخل است

تمام تجهیزات پست ۶۳ کیلووات بهارستان تولید داخل است

کرج- وزیر کشور از تهیه تجهیزات ساخت پست ۶۳ کیلوواتی شهرک بهارستان در داخل کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح جمعه در آئین افتتاح پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی بهارستان البرز گفت: شهرک صنعتی بهارستان، شهرکی است با حدود ۱۶۹ واحد صنعتی با فناوری بالا که زمینه توسعه دارد و در این مسیر نیازمند برق جدید است.

وی اضافه کرد: ایجاد پست برق ۶۳ کیلوولت و ادامه این پست از کارهای الزامی بوده که با سرمایه گذاری بخش خصوصی اتفاق افتاده است.

وحیدی ادامه داد: یکی از نقاط مثبت و مهم این است که تقریباً می‌توانیم بگوییم که تمام تجهیزات به جز یک سری تجهیزات کوچک که باید از خارج وارد شود همه تجهیزات در داخل تولید شده و پست‌های برق به فناوری‌های داخلی متکی است.

کد مطلب 5960639

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