به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که دقایقی پیش در پی حمله موشکی نیروهای مقاومت فلسطین، آژیر حمله موشکی در شهر تل‌آویو، مرکز رژیم صهیونیستی به صدا در آمده است.

هم‌زمان گفته می‌شود که مناطق شمالی فلسطین اشغالی هم آژیر حمله هوایی به صدا درآمده که احتمالا به علت نفوذ پهپادی باشد.

ساعاتی پیش نیز گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد: نیروهای فلسطینی موفق شدند بامداد امروز نقشه صهیونیست‌ها برای آزاد کردن یکی از اسرای اسراییلی را ناکام بگذارند.

گردان‌های قسام تاکید کرد: نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی قصد داشتند خود را به یکی از اسرای اسراییلی برسانند که در درگیری با نیروهای مقاومت فلسطین برخی از آنها به هلاکت رسیده و برخی نیز به شدت زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی برای پوشش دادن نظامیان صهیونیست و فراری دادن آنها از منطقه وارد عمل شده و منطقه مذکور را بمباران کردند.

در این درگیری‌ها ساعر باروخ نظامی صهیونیست اسیر نزد نیروهای مقاومت به هلاکت رسید. رزمندگان فلسطینی همچنین با موشک‌های ۱۱۴ میلیمتری کوتاه برد «رجوم» مواضع نظامیان صهیونیست در محور جنوبی شهر غزه را هدف قرار دادند.

یک منبع میدانی در گردان‌های قسام نیز اعلام کرد که نیروهای فلسطینی تلاش عناصر اشغالگر برای نفوذ به عمیق اردوگاه جبالیا را ناکام گذاشته و تعداد زیادی از تجهیزات این متجازان را منهدم کردند.

از سوی دیگر شبکه فلسطین الیوم به نقل از رسانه‌های عبری زبان گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی تجهیزات نظامی خود را از شهرک‌های نزدیک به نوار غزه به دلیل نامعلوم خارج کرده است.