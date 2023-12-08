افزایش شمار شهدای فلسطینی در نوار غزه به ۱۷۴۸۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «اشرف القدره» سخنگوی وزارت بهداشت غزه امروز جمعه اعلام کرد که شمار شهدای فلسطینی در نوار غزه از آغاز حملههای رژیم صهیونیستی به این باریکه به ۱۷ هزار و ۴۸۷ نفر افزایش یافت.
به گفته القدره، همچنین در حملات مداوم و وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، تاکنون ۴۶ هزار و ۴۸۰ نفر زخمی شدند.
ساعاتی پیش آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) هم اعلام کرد که بیش از ۸۵ درصد جعیت نوار غزه از آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه این باریکه، آواره شدهاند و بیشتر آنها چند بار آوارگی را تجربه کردهاند. آنروا همچنین هشدار داد که وضعیت غزه در حال رسیدن به نقطه بیبازگشت است و وضعیت آن به علت بیتوجهی به قوانین بشردوستانه در حال جریحهدارکردن وجدان جمعی است.
در همین راستا، «فیلیپه لازارینی» کمیسیونر عمومی آنروا خواستار بودجه بیشتر برای غزه شده و دراینباره اعلام کرد که «کشورهای جهان باید اراده سیاسی برای پایان دادن به این تراژدی پیدا کنند. ناتوانی در اقدام و توقف قتلعام اعتبار ما را به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی برای همیشه خدشه دار خواهد کرد و چرخههای بی پایان خشونت را دامن خواهد زد که به تدریج همه را فراخواهد گرفت.
آنروا دیروز پنجشنبه نیز با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی تاکید کرد که تمامی نوار غزه به دلیل ادامه حملات رژیم صهیونیستی به یکی از خطرناکترین مناطق جهان برای زندگی تبدیل شده است. این آژانس سازمان ملل با اشاره به اینکه موج جدید از آوارگی در نوار غزه آغاز شده است، بر بغرنجتر شدن شرایط برای مظلوم غزه در هر دقیقه تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: منطقه امنی در غزه وجود ندارد. تمامی نوار غزه به یکی از خطرناکترین مناطق جهان تبدیل شده است. تمامی پناهگاهها از جمله پناهگاههای آنروا مملو از آواره است و دیگر جایی برای پناه بردن وجود ندارد.
حملات هوایی، زمینی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه به شدت ادامه دارد و بمبهای فسفری ممنوعه همچنان توسط اشغالگران صهیونیست بر سر فلسطینیهای بی گناه ریخته میشود.
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعتهای گذشته نیز مناطق مختلف نوار غزه را کوبیدند به طوریکه حملات گستردهای را علیه مناطق الفالوجا، بیت لاهیا، تل الزعتر، اردوگاه جبالیا و بیت حانون در شمال غزه انجام دادند.
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