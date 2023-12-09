تشییع پیکر ۱۲ شهید همزمان با اجتماع عظیم عزاداران فاطمی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در جلسه هماهنگی برگزاری اجتماع عظیم عزاداران فاطمی اظهار کرد: انقلاب ما مدیون بانوی دو عالم حضرت زهرا (سلام‌الله علیها) است و ما وظیفه داریم تا مراسم عزاداری شهادت ام ابیها را به عظیم‌ترین و شکوهمندترین وضعیت برگزار کنیم.

معاون استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: همزمان با این اجتماع عظیم که روز بیست و ششم آذر ماه در مشهد برگزار می‌شود پیکر پاک ۱۲ شهید گمنام نیز توسط مردم ولایتمدار تا حرم ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) تشییع خواهد شد.

وی از مردم شریف استان به ویژه نوجوانان و جوانان برای شرکت فعال در این مراسم معنوی و فرهنگی دعوت و خاطرنشان کرد: زیباترین صحنه‌های تشییع شهدا وقتی است که جوانان و نوجوانان تابوت مبارک شهدا را بر شانه‌های خود حمل کنند و آنان را تا حرم حضرت رضا (علیه السلام) مشایعت کنند.

گنابادی نژاد به برگزاری همزمان اجتماع عظیم عزاداران فاطمی در تمامی استان‌های کشور اشاره کرد و از فعالان فضای مجازی خواست تا در هرچه باشکوه‌تر برگزار کردن این مراسم، همراهی و همیاری کنند.

معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی با نقل خاطره‌ای از سردار شهید قاسم سلیمانی گفت: ایشان نه تنها در احوالات و عبادات خویش بلکه در میدان‌های نبرد و سختی‌های کارزار، تمسک به حضرت زهرا (س) داشت و حتی برای تصمیم‌گیری‌های نظامی به بانوی دو عالم متوسل می‌شد.