نبرد شدید نیروهای مقاومت با اشغالگران در محورهای مختلف غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارش های رسانه ای از تداوم نبرد نیروهای مقاومت فلسطین با اشغالگران صهیونیست در محورهای مختلف نوار غزه حکایت دارد.

بر اساس این گزارش ها، نیروهای مقاومت فلسطین با عناصر اشغالگر در منطقه الفالوجا واقع در شمال نوار غزه به شدت درگیر شده اند.

این نبرد نیروهای مقاومت فلسطین با متجاوزان در منطقه المغراقه واقع در شمال اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه نیز در جریان است.

دایره درگیری ها میان دو طرف به منطقه جحر الدیک و البریج واقع در مرکز نوار غزه نیز کشیده شده است.

در همین راستا ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت چهار تن از نظامیان خود از جمله ۲ افسر اذعان کرده است.

این در حالی است که یک روزنامه‌نگار اسراییلی روز گذشته اعلام کرد که تلفات ارتش سه برابر بیشتر از آمار اعلام شده توسط نهادهای رسمی است.

«آریل شمعون» روزنامه‌نگار اسراییلی در این ارتباط گفت: «چرا دولت آمار حقیقی کشته‌ها و زخمی ها و خسارت های وارده به خودروها و ادوات جنگی در غزه را اعلام نمی‌کند؟»

به گفته این روزنامه نگار اسراییلی تعداد حقیقی کشته‌ها سه برابر بیشتر از آن چیزی است که اعلام شده، بیش از ۲۵۰ افسر و نظامی اسراییلی بینایی خود را به طور کامل از دست دادند و بیش از ۵۰۰ خودروی نظامی هم منهدم شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی تا کنون به طور رسمی به زخمی شدن ۱۵۹۳ نظامی خود از آغاز جنگ در غزه اذعان و تاکید کرده که حال ۲۵۵ نفر از آنها وخیم است.