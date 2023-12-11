پیکر ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس وارد زاهدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و در میان استقبال پرشور مردم، مسئولین و نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان، پیکر مطهر ۱۰ شهید گرانقدر دوران دفاع مقدس وارد فرودگاه بین المللی شهرستان زاهدان شد و مورد استقبال مردم و مسئولین قرار گرفت.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در حاشیه استقبال از این شهدا، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای عزیز انقلاب اسلامی، افزود: شهدا، شبیه باقی انسان‌های دیروز و امروز و فردای جامعه هستند اما تفاوت آنان با باقی انسان‌ها اهتمام ویژه به شناخت خود و خداوند متعال بود.

سردار سرتیپ پاسدار احمد شفائی افزود: شهدای عزیز با معرفتی که نسبت به خداوند متعال پیدا کردند، توانستند با تمام ظرفیت به دنبال اجرای فرمان الهی باشند.

فرمانده سپاه سلمان تاکید کرد: قطعاً در آن مقطع دفاع از انقلاب، کشور و مردم یک فریضه بود و شهدای عزیز ما توانستند به عنوان یک وظیفه الهی به بهترین شکل تکلیف خود را ادا کنند.

شفائی تصریح کرد: مبارزه و جهاد شهدا همراه با اخلاص در عمل و تلاش جدی برای خدمت بود که همه این موارد باعث آن شد که خداوند متعال عاشق آنان شود و توفیق شهادت را به عنوان یک پاداش به آنان عطا کند.

وی افزود: فرهنگ عظیم شهادت هم در دوران دفاع مقدس و هم در دوران پس از آن خیرات و برکات بسیاری را برای کشور ما به ارمغان آورد؛ خداوند متعال به گونه‌ای برنامه ریزی کرده که فضای معنوی دوران دفاع مقدس و صداقت و اخلاص آن با حضور این شهدای عزیز همچنان انتشار یابد.

شفائی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم برکات الهی شهدا در جامعه ما به صورت گسترده انتشار یابد.

گفتنی است صبح دوشنبه پیکر ۱۲ شهید وارد استان سیستان و بلوچستان شده که ۱۰ شهید وارد زاهدان و ۲ شهید نیز به زابل منتقل شده است.