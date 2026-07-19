پتروشیمی و سپاهان برندگان دیدارهای رفت نیمه نهایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت های لیگ تنیس روی میز وارد مرحله نیمه نهایی شد.

در این روز از رقابت ها در آکادمی تنیس روی میز تهران دو تیم سپاهان و رعد پدافند هوایی رو در روی هم قرار گرفتند که طی آن سپاهان ٥ بر صفر حریفش را شکست داد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی هم تیم های پتروشیمی و مناطق نفت خیز جنوب هم با هم دیدار کردند که پتروشیمی موفق به شکست ٥ بر صفر خود شد.

دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ تنیس روی میز ساعت ۱۷ روز یکشنبه (۲۸ تیر) در آکادمی تنیس روی میز تهران برگزار می شود.



تیم های برنده در مرحله نیمه نهایی، برگزار کننده فینال خواهند بود که ۲۹ و ۳۰ تیر به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.

پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی لیگ تنیس روی میز است.