حجتالاسلام والمسلمین احسان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روزگاری که آسیبهای اجتماعی ابعاد پیچیدهتر و گستردهتری به خود گرفتهاند، نقش نهادهای اجتماعی و فرهنگی در کاهش رنج انسانها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، گفت: نهادهایی که مأموریت آنها تنها ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه پاسداری از کرامت انسانی و بازگرداندن امید به زندگی را دنبال میکنند.
وی با اشاره به همین رویکرد ادامه داد: میزان پیشرفت یک جامعه را نمیتوان صرفاً با شاخصهای اقتصادی و عمرانی سنجید، بلکه نحوه مواجهه آن جامعه با محرومان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، زنان بیسرپرست و دیگر اقشار آسیبپذیر، معیار دقیقتری برای ارزیابی عدالت، اخلاق و تمدن آن جامعه است.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: سازمان بهزیستی در چنین نگاهی تنها یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه نماد مسئولیتپذیری اجتماعی و جلوهای از فرهنگ دینی در حمایت از کرامت انسانها به شمار میرود؛ فرهنگی که ریشه در تعالیم قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) دارد.
جامعه اسلامی را بر پایه همکاری در نیکی، همدلی و خیرخواهی بنا میکند
حجت الاسلام قاسمی با استناد به آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی» گفت: قرآن کریم جامعه اسلامی را بر پایه همکاری در نیکی، همدلی و خیرخواهی بنا میکند؛ جامعهای که در آن، بیتفاوتی نسبت به مشکلات دیگران جایگاهی ندارد و هر فرد خود را در برابر رنج همنوعان مسئول میداند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» یادآور کرامت ذاتی همه انسانهاست؛ اصلی که باید مبنای سیاستگذاریهای اجتماعی قرار گیرد. بر همین اساس، مأموریت بهزیستی تنها پرداخت مستمری یا ارائه خدمات حمایتی نیست، بلکه حفظ عزت انسانها، توانمندسازی خانوادهها، افزایش امید اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر افراد در جامعه است.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه خدمت به مردم در فرهنگ اسلامی از برترین عبادتها به شمار میرود، گفت: پیامبر اکرم(ص) بهترین مردم را سودمندترین آنان برای مردم معرفی کردهاند و این نگاه، خدمت اجتماعی را از یک مسئولیت اداری به رسالتی الهی و انسانساز تبدیل میکند.
بهزیستی تجلی رحمت اجتماعی و کرامت انسانی در جامعه اسلامی
حجت الاسلام قاسمی با بیان اینکه مأموریت بهزیستی امروز نسبت به گذشته گستردهتر و پیچیدهتر شده است، گفت: پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست، توانمندسازی افراد دارای معلولیت، کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد، توسعه خدمات مشاورهای و گسترش مشارکتهای مردمی، همگی بخشی از منظومه «رحمت اجتماعی» در جامعه اسلامی هستند.
وی تأکید کرد: تحقق این اهداف تنها با تلاش یک سازمان امکانپذیر نیست. خانواده، مسجد، رسانه، خیران، دانشگاهها، گروههای مردمی، نهادهای فرهنگی و همه دستگاههای اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شبکهای از حمایت اجتماعی شکل بگیرد؛ شبکهای که اجازه ندهد هیچ انسان نیازمندی در جامعه احساس تنهایی یا بیپناهی کند.
حجت الاسلام قاسمی با اشاره به فرارسیدن هفته بهزیستی خاطرنشان کرد: این مناسبت، فرصتی برای قدردانی از تلاشهای بیادعای کارکنان، مددکاران و همه فعالان حوزه خدمات اجتماعی است؛ افرادی که هر روز با کاهش آلام مردم، امید را به زندگی خانوادههای بسیاری بازمیگردانند.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان ابراز امیدواری کرد: با تقویت فرهنگ همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت عمومی، بتوان جامعهای ساخت که در آن حفظ کرامت انسانها، حمایت از اقشار آسیبپذیر و گسترش عدالت اجتماعی، نه صرفاً وظیفه یک نهاد، بلکه دغدغهای مشترک برای همه آحاد جامعه باشد.
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