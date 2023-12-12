فرهنگ کتابخوانی در کردستان افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی پیش از ظهر سه شنبه در آئین پایانی سومین جایزه کتاب سال استان کردستان اظهار داشت: توجه به مسأله کتاب یک بحث ضروری است و رشد و توسعه تمدن در گرو رشد فرهنگی است.

وی افزود: رشد و توسعه تنها با مطالعه میسر خواهد شد و جامعه‌ای که متمایل به کتابخوانی در آن ضعیف است نباید به پیشرفت آن امیدوار بود.

وی با اشاره به اینکه کتاب حافظ و احیا کننده تفکر و اندیشه است و بهترین ابزار برای انتقال علم و فرهنگ است، بیان داشت: پیشرفت جهان در راستا و ناشی از نوشته‌ها، مقالات، و کتب است و سطح فرهنگ هر جامعه‌ای بر اساس میزان مطالعه آن جامعه سنجیده می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: فرهنگ کتابخوانی مردم کردستان خوب است اما ناکافی است و باید بیشتر شود چون در مطالعه حس خوب، نشاط، فهم و دانایی وجود دارد.

فضای مجازی تهدیدی جدی برای جایگزین شدن کتاب است

دریایی به تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و ابراز داشت: تهدید جدی برای نسل بعدی که جای کتاب را هم می‌گیرد فضای مجازی است و ممکن است در آینده دیگر حس مطالعه و کتابخوانی در بین نسل‌ها وجود نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه کتاب اثرات مفیدی دارد و می‌تواند در جریان دهی هم مؤثر باشد، عنوان کرد: همانطور که دیدیم کتاب یک نویسنده صهیونیستی موجب جریان دهی این واقعه و حوادث فلسطین شد.

وی تاکید کرد: قلم و کتاب ما هم باید در خدمت مظلوم باشد تا صدای ضعیفان گم نشود و نوشتن معادلات را در جهان تغییر می‌دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اینکه اداره کل نگاه کاریکاتوری به فرهنگ ندارد بیان داشت: اینکه یک بخش را قوی و بخش دیگر را ضعیف کند بلکه با کمک مردم بارش برنامه در سراسر استان، شهرستان‌ها و به ویژه با نگاه ویژه به بخش‌ها را دارد.

دریایی تصریح کرد: این اداره کل نگاه متوازن به همه بخش‌های فرهنگی و هنری دارد و جشنواره‌های مختلف و نه متمرکز در مرکز استان بلکه با نگاه استعدادیابی و کشف برترین‌ها در جای جای استان در حال برگزاری است.

وی اضافه کرد: در بخش خارجی هم در اقلیم کردستان هنرمندان استان در بخش‌های مختلف حضورنمایی کردند.